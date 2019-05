Teatro della Luna “TEATRO CARLONI”

14 MAGGIO spettacolo della compagnia “Noi per…” del Collegio San Carlo Serata a sostegno delle attività di accoglienza e cura degli adolescenti in grave difficoltà, accolti dall’Associazione CAF.

Al Teatro della Luna andrà in scena “TEATRO CARLONI”, un’opera “a tre cuori e sei mani”, che racconta una storia che nasce da un desiderio, dall’amore, dalla passione e che passa attraverso lo scontro tra razionalità e irrazionalità, scritto, diretto e messo in scena dalla compagnia “Noi per…” del Collegio San Carlo, un gruppo di attori, cantanti e ballerini che dimostrano quanto la passione e l’impegno aiutino a superare limiti e difficoltà e testimoniano che esiste per tutti una seconda occasione come quella che l’Associazione CAF di Milano dà quotidianamente ai ragazzi ospiti delle sue comunità. Lo spettacolo è organizzato per celebrare i 40 anni dell’Associazione CAF e l’interno ricavato sarà devoluto alla onlus. Una commedia musicale che si svolge tra realtà e immaginazione, tra tempo reale e tempo del ricordo, fra esseri in carne ed ossa e spiriti del passato e che insegna che, se lo si desidera, tutto è possibile.Regia: Lidia Labianca; Aiuto Regia: Allegra Bonomi e Antonio Tazartes; Coreografie: Loreta Alexandrescu e Ilaria Terrasi; Vocal Coach: Valentina Bergo.

INFO E PRENOTAZIONI: Susanna Frongillo – eventi@cafonlus.org – M. 328 1515341

L’ASSOCIAZIONE CAF è una ONLUS che dal 1979 si prende cura dei minori che hanno subito gravi maltrattamenti e abusi. È una casa temporanea protetta, un luogo sereno in cui i bambini e i ragazzi sono accolti e aiutati a crescere, un luogo nel quale poter riacquistare la fiducia in se stessi e nel mondo degli adulti. All’Associazione CAF c’è spazio anche per i genitori naturali e affidatari. Dalla sua fondazione l’Associazione CAF ha aiutato oltre 1000 minori in grave difficoltà e sostenuto tante famiglie in crisi. www.caf-onlus.org