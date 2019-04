Maggio speciale Leonardo | Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Maggio speciale Leonardo

Nei fine settimana di maggio, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia propone attività speciali per celebrare il cinquecentenario dalla morte di Leonardo. Il laboratorio interattivo i.lab Leonardo avrà ogni weekend un tema diverso con attività in cui bambini e adulti potranno disegnare come nel Rinascimento, realizzare un affresco con la tecnica di 500 anni fa, costruire meccanismi e ingranaggi e scoprire come funzionano archi, macchine da cantiere e strumenti per il volo.

L’attività con i visori di realtà virtuale Leonardo e il disegno VR permetterà di copiare un disegno di Leonardo e passeggiarci attorno, combinando arte e tecnologia in una modalità mai vista. Sarà possibile prenotare visite guidate alla mostra Leonardo Parade, in cui si esibiscono modelli storici ispirati ai disegni di Leonardo e affreschi di pittori lombardi del XVI secolo della Pinacoteca di Brera. Tutto in un accostamento insolito di arte e scienza.

4-5 maggio – Leonardo e il disegno

11-12 maggio – Leonardo e l’affresco

18-19 maggio – Leonardo ingegnere

25-26 maggio – Leonardo artista

Attività “Leonardo e il disegno VR”

4-5, 11-12, 18-19 e 25-26 maggio e 1-2 e 8-9 giugno

Visite guidate alla mostra “Leonardo da Vinci Parade”

11-12 e 25-26 maggio



http://www.museoscienza.org/ attivita

Alcune attività sono prenotabili online fino al giorno precedente, acquistando il biglietto del Museo. Le attività sono prenotabili all’ingresso il giorno stesso della visita, fino a esaurimento posti. Massimo 1 attività al giorno per persona. programma dettagliato e aggiornato di tutte le attività disponibile all’indirizzo:Alcune attività sono prenotabili online fino al giorno precedente, acquistando il biglietto del Museo. Le attività sono prenotabili all’ingresso il giorno stesso della visita, fino a esaurimento posti. Massimo 1 attività al giorno per persona.

Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso salvo dove diversamente indicato.

www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02 48 555 1