Ieo, interventi senza bisturi grazie a rivoluzione immagini

L’Isitituto europeo di oncologia ha inaugurato il primo sistema di Imaging integrato eco-angio-Tac dedicato alla radiologia interventistica, presente in Italia. La nuova apparecchiatura rappresenta l’avanguardia internazionale nell’ambito della radiologia interventistica oncologica e permette di pianificare, trattare e verificare i risultati delle cure nella stessa sala, con un unico sistema e con una dose complessiva di radiazioni erogate al paziente molto ridotta. “Non c’è dubbio che il nuovo sistema farà fare un salto di qualità alla nostra attività – commenta Franco Orsi, direttore della divisione di Radiologia Interventistica Ieo – perché la nostra disciplina nasce con l’imaging e con esso si sviluppa, migliorando costantemente le performance cliniche. Non esiste attualmente al mondo un sistema di imaging ibrido più avanzato di Alphenix 4D CT (questo è il nome del sistema), capace di integrare, in tempo reale, i dati da sorgenti di imaging diverse. Questo significa in termini clinici vedere gli organi in 3D e visualizzare contemporaneamente la loro vascolarizzazione nella quarta dimensione e quindi valutare la funzionalità degli organi su cui si interviene prima, durante e dopo gli interventi. Significa inoltre poter “navigare” virtualmente dentro i volumi degli organi, per mirare in modo rapido e preciso le lesioni tumorali da eliminare, e poter avere la certezza di aver eliminato radicalmente il tessuto patologico senza complicanze, immediatamente al termine dell’intervento, senza dover aspettare controlli strumentali successivi”. Alphenix 4D CT è l’ultima evoluzione di una tecnologia che vanta 120 installazioni in Giappone, dove è stata ideata, e otto in Europa, fra cui quella inaugurata ieri in Italia allo Ieo.

