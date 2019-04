Gianluca Impastato “Il più grande mago del mondo” – Teatro Manzoni 3 maggio

In anteprima nazionale, venerdì 3 maggio, Gianluca Impastato presenta il nuovo spettacolo “Il più grande Mago del Mondo”.

In scena, con la partecipazione di Gianni Astone, Gianluca, già comico, fotomodello, sommelier, si prepara ad affrontare una nuova avventura! Per un artista le motivazioni sono fondamentali. E ogni nuova esperienza permette di trovare quel brivido che regala la giusta spinta emotiva. Per questo Gianluca, a quasi 50 anni, ha deciso di accettare una nuova sfida: quella di diventare un mago. Forse il titolo “Il più grande mago del mondo” è un po’ esagerato, ma si sa in questo mondo è meglio esagerare. Perché proprio mago? È questa domanda il vero motore dello spettacolo, spiegare questa scelta, che diventa un percorso nelle esperienze, nei ricordi e nei sogni di Gianluca.

Un one-man show di un’ora e mezza, con l’apporto e il sostegno dell’insostituibile Astone, si ripercorrono i temi di quasi cinquant’anni di vita, gran parte spesa su un palco. Si parlerà delle differenze tra i 30, i 40 e i 50, delle serate nelle discoteche senza più averne il fisico, degli amici persi e ritrovati grazie ai social. E di magia: parlata, raccontata, e fatta… magari anche solo in maniera involontaria, ma fatta. E con un finale a sorpresa.

BIGLIETTI: Prestige € 20,00 – Poltronissima € 18,00 – Poltrona € 15,00 – Under 26 anni € 12,50