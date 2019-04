Milano: Pasqua e Pasquetta in giro per mostre e musei

Tutti coloro che trascorreranno i giorni di Pasqua e Pasquetta a Milano, ossia domenica 1 e lunedì 2 aprile 2018, avranno la possibilità di visitare i numerosi musei e le più importanti mostre attualmente in corso nel capoluogo meneghino eccezionalmente aperti in queste due giornate di festa.

PALAZZO REALE

[Orario festivi: 9.30-19.30]

Antonello Da Messina : In mostra a Palazzo Reale 19 capolavori di Antonello da Messina, artista eccelso, considerato il più grande ritrattista del Quattrocento (fino al 2 giugno ’19)

: In mostra a Palazzo Reale 19 capolavori di Antonello da Messina, artista eccelso, considerato il più grande ritrattista del Quattrocento (fino al 2 giugno ’19) The Art Side of Kartell : A Palazzo Reale una mostra racconta il fondamentale legame di Kartell con l’Arte (fino al 12 maggio ’19 – Ingresso libero)

: A Palazzo Reale una mostra racconta il fondamentale legame di Kartell con l’Arte (fino al 12 maggio ’19 – Ingresso libero) Il meraviglioso mondo della natura. Una favola tra arte, mito e scienza : Una straordinaria mostra a Palazzo Reale racconta la variegata rappresentazione artistica della Natura dal ‘400 al ‘600, in particolare quella lombarda (fino al 14 luglio ’19)

: Una straordinaria mostra a Palazzo Reale racconta la variegata rappresentazione artistica della Natura dal ‘400 al ‘600, in particolare quella lombarda (fino al 14 luglio ’19) De Coding. Alcantara nelle Sale degli Arazzi: Con una mostra site specific concepita per le Sale degli Arazzi grazie alle opere di quattro artisti/designer, Alcantara torna protagonista a Palazzo Reale (fino al 12 maggio ’19 – Ingresso gratuito)

TRIENNALE

[Orario Pasqua 10.30-20.30 ; Pasquetta Chiuso]

Il Museo del Design Italiano : Una selezione dei pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano che fanno parte dei 1.600 oggetti della Collezione permanente della Triennale (mostra permanente)

: Una selezione dei pezzi più iconici e rappresentativi del design italiano che fanno parte dei 1.600 oggetti della Collezione permanente della Triennale (mostra permanente) XXII Triennale: Broken Nature: Design Takes on Human Survival: Puntando a un mondo sempre più sostenibile, grazie a una selezione di un centinaio di progetti, la XXII Triennale di Milano esplora il concetto di design ricostituente (fino al 1° settembre ’19)

La Nazione delle Piante: Grazie alla mostra immersiva di Stefano Mancuso, tra le protagoniste della XXII Triennale di Milano ci saranno le Piante, come non le abbiamo mai viste e considerate (fino al 1° settembre ’19)

MUSEO DEL NOVECENTO

[Orario festivi: 9.30-19.30]

Kromo-Kronos : Tra manualità e materia, una rilettura critica del lavoro di Renata Boero (fino al 23 giugno ’19)

: Tra manualità e materia, una rilettura critica del lavoro di Renata Boero (fino al 23 giugno ’19) Luce Movimento. Il cinema sperimentale di Marinella Pirelli: I film sperimentali e gli spazi di luce di Marinella Pirelli presentati in un’importante mostra monografica (fino al 25 agosto ’19)

PAC-PADIGLIONE D’ARTE CONTEMPORANEA

[Orario Pasqua: 9.30-19.30 ; Pasquetta Chiuso]

O Amor Se fazrevolicionàrio: Con oltre 300 opere in mostra, al PAC di Milano la più ampia retrospettiva dell’artista italo-brasiliana Anna Maria Maiolino(fino al 6 giugno ’19)

SPAZIO VENTURA XV

[Orario festivi: 10.00-20.00]

Nuova Real Bodies: a Milano è tornata la mostra sul corpo umano con una sezione dedicata a Leonardo Da Vinci (fino al 5 maggio ’19)

MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA

[Orario festivi: 9.30-18.30]

Leonardo da Vinci Parade : Con una spettacolare mostra temporanea il Museo della Scienza e della Tecnologia celebra il V° centenario della morte di Leonardo del 2019 (fino al 13 ottobre ’19)

: Con una spettacolare mostra temporanea il Museo della Scienza e della Tecnologia celebra il V° centenario della morte di Leonardo del 2019 (fino al 13 ottobre ’19) DreamBeasts : Per la prima volta in Italia le enormi sculture dell’artista olandese Theo Jansen (fino al 19 maggio ’19)

: Per la prima volta in Italia le enormi sculture dell’artista olandese Theo Jansen (fino al 19 maggio ’19) Primavera al Museo: Tantissime attività per i più piccoli e le famiglie, tutti i giorni dal 20 al 28 aprile e il 1° maggio)

PIRELLI HANGARBICOCCA

[Orario Pasqua: 10.00-22.00 ; Pasquetta Chiuso]

Remains : SheelaGowda, una delle maggiori esponenti dell’arte contemporanea in India, in mostra – per la prima volta in Italia – all’HangarBicocca di Milano (fino al 15 settembre ’19 – Ingresso gratuito)

: SheelaGowda, una delle maggiori esponenti dell’arte contemporanea in India, in mostra – per la prima volta in Italia – all’HangarBicocca di Milano (fino al 15 settembre ’19 – Ingresso gratuito) CITTÀDIMILANO: La mostra di Giorgio Andreotta Calò con lavori realizzati dal 2008 a oggi, concepiti nella cornice dell’HangarBicocca come parte di un unico paesaggio (fino al 21 luglio ’19 – Ingresso gratuito)

CRIPTA SAN SEPOLCRO

[Orario Pasqua: 14.00-20.00 ; Pasquetta: 10.00-20.00]

Leonardo & Warhol – The Genius Experience: Due artisti distanti oltre quattrocento anni in un’unica incredibile mostra a Milano (fino al 30 giugno ’19)

FONDAZIONE STELLINE

[Pasqua chiuso ; Pasquetta: 10.00-20.00]

L’Ultima Cena dopo Leonardo: In mostra alla Fondazione Stelline, sei figure chiave della scena artistica contemporanea hanno riletto L’Ultima Cena di Leonardo (fino al 30 giugno ’19)

FONDAZIONE PRADA

[Orario Pasqua: 10.00-20.00 ; Pasquetta: 10.00-19.00]

Whether Line: La grande installazione multimediale e immersiva concepita da Fitch e Trecartin per gli spazi della Fondazione Prada di Milano (fino al 5 agosto ’19)

ARMANI/SILOS

[Orario Pasqua: 11.00-19.00 ; Pasquetta chiuso]

The Challenge: La prima mostra dedicata all’architettura all’Armani/Silos (inaugurata durante il Salone del Mobile) e dedicata all’architetto giapponese Tadao Ando (fino al 28 luglio ’19)

VILLA REALE DI MONZA

[Orario festivi: 10.00-19.30]

ANDY WARHOL. L’alchimista degli anni Sessanta: Alla Reggia di Monza 140 opere del padre della Pop Art, uno degli assoluti maestri del Novecento che meglio ha saputo interpretare la società contemporanea (fino al 28 aprile ’19)

Insomma, che vi troviate a Milano durante queste feste pasquali per una vacanza o perché in vacanza avete deciso di non andare, di sicuro non vi mancheranno gli spunti culturali da cui farvi ispirare in città!

