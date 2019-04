A 91 anni dalla spedizione di Nobile al Polo Nord, in mostra gli scatti dell’Alpino-eroe che viaggiò con lui

Una mostra dedicata al Capitano Gennaro Sora,l’alpino-eroe della spedizione di Nobile al Polo Nord

Nell’ambito degli appuntamenti di Aspettando la 92a Adunata, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia apre i battenti una mostra fotografica dedicata alle gesta del Capitano Gennaro

Sora in occasione dell’impresa del Generale Nobile del 1928, finita in tragedia. Gli scatti sono dello stesso Sora. Tutto partì dal dirigibile Italia ma non ci sarebbe stato ritorno senza le gesta di un eroico Alpino. Era il 1928 e per il Generale Umberto Nobile –grande esploratore, ingegnere e accademico – era la seconda spedizione a carattere scientifico al Polo Nord. All’impresa partecipò, come supporto un gruppo di Alpini al comando del Capitano Gennaro Sora, scelto per la capacità di domare i ghiacciai e la straordinaria resistenza fisica. Per quell’avventura partirono proprio da Milano, il 15 aprile 1928. A 91 anni dall’impresa, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ospita una mostra fotografica a cura del Museo Nazionale Storico degli Alpini sulla figura eroica dell’Ufficiale Sora, che si distinse negli interventi di salvataggio in seguito allo schianto –il 25 maggio- del dirigibile sul pack, a causa di una violenta tempesta.

Nel rintracciare i dispersi, il Capitano fu incredibilmente tenace. Gli scatti proposti sono dello stesso Sora che con l’obiettivo immortalò i momenti della spedizione di salvataggio e i ben 400 km di marcia sulla banchisa polare. A impreziosire la mostra “Il Generale Nobile e il Capitano Sora al Polo Nord”, aperta fino al 25 maggio e a rendere omaggio alla figura del Capitano Sora sarà esposta anche un’opera a tema dell’artista Franz Baruffaldi Preis. La visita alla mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo (accesso da via San Vittore, 21). Per informazioni e orari di apertura: www.museoscienza.org. “Siamo particolarmente felici –sottolinea il Generale Renato Genovese, presidente del COA-Comitato Organizzatore Adunata- di portare un pezzo della nostra storia non a tutti conosciuto proprio nella città da cui il dirigibile, e tutto, partì. L’impresa del Capitano Sora incarna lo spirito degli Alpini, sempre pronti quando c’è bisogno e determinati fino allo stremo”.