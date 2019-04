Milano Design Week: esposizione dedicata ai “Boschi Verticali” e spettacolo teatrale

All’EcoTeatro, mercoledì 10 aprile dalle ore 19.00 verrà inaugurata una mostra dedicata ai “Boschi Verticali” realizzati nel mondo dall’Architetto Stefano Boeri, e alle 21.00 andrà in scena lo spettacolo ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria “Okea – soddisfatti o rimontati”

Dettaglio programma 10 aprile:

L’evento per il pubblico è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei 500 posti disponibili. Per partecipare inviare richiesta a: biglietteria@ecoteatro.org. Per l’ingresso farà fede la mail di conferma del teatro.

Ore 19.00

Inaugurazione “Boschi Verticali” realizzati dall’Architetto Stefano Boeri.

L’esposizione ha come tema il design ed è dedicata al celebre architetto milanese che ha saputo coniugare ecologia e bellezza. Una serie di pannelli realizzati in cartone ecologico Dispa illustrano i 10 “Boschi Verticali” costruiti in tutto il mondo. Note esplicative ne descrivono la realizzazione, le caratteristiche, l’importanza ecologica e la fondamentale utilità. Completeranno l’esposizione alcuni video dedicati alla forestazione urbana.

Ore 20,30

Intervento degli organizzatori e proiezione del filmato “The Flying gardeners” dedicato ai giardinieri che si prendono cura dei Boschi verticali.

Ore 21.00

Spettacolo teatrale “Okea – BIOSHOW: soddisfatti o rimontati” con i Comici di Colorado (Didi Mazzilli e Enzo Polidoro), con la partecipazione del cantautore milanese Walter Di Gemma e del Milano Contemporary Ballet. che presenterà in anteprima un estratto del progetto “EDEN“.

Spettacolo teatrale "Okea– BIOSHOW: soddisfatti o rimontati" azienda leader in tutti i settori tranne che nel loro, concorrenti del colosso svedese, in occasione del salone del mobile e del design i Comici di Colorado (Didi Mazzilli e Enzo Polidoro) si esibiranno in un esilarante show, la serata proseguirà con la partecipazione del cantautore milanese Walter Di Gemma che interpreterà la sua visione di una Milano cambiata e cresciuta, che preserva bellezza e carattere anche attraverso le espressioni linguistiche, con la compagnia Milano Contemporary Ballet che presenterà in anteprima un estratto del progetto "EDEN"

La mostra resterà aperta sabato 13 e domenica 14 aprile dalle ore 15 alle 19.

“La bellezza salverà il mondo” in sintesi:

– Tre esposizioni dedicate ad altrettanti creativi che hanno trovato soluzioni al problema della crisi ambientale attraverso l’arte, la moda e l’architettura;

– Quattro eventi teatrali/musicali a ingresso libero abbinati ai vernissage/finissage delle mostre: Design Week, Food City, Fashion Week e Music Week. www.ecoexpo.it

