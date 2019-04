Il Circolo delle Imprese a Brescia “alla scoperta della manifattura italiana”

E’ l’esclusiva e affascinante cornice del Museo della Mille Miglia di Brescia ad ospitare l’aperitivo di network organizzato dal Circolo delle Imprese all’interno del progetto “Il Circolo in fabbrica: alla scoperta della manifattura italiana”. Circondati da fiammanti auto d’epoca che hanno reso nota la famosissima corsa a livello internazionale, hanno portato la loro testimonianza d’impresa Giorgio Buzzi AD del gruppo Lucefin SpA e Zoltan Daghero Managing Director di Gi Group SpA confrontandosi con l’ On. Massimiliano Salini, europarlamentare.

È stata l’occasione per mettere a tema, di fronte al numeroso pubblico di imprenditori, le sfide per il mercato del lavoro, sia in termini di sviluppo economico che in termini di gestione delle risorse.

Giorgio Buzzi, AD di Lucefin Spa, gruppo internazionale leader nel settore siderurgico e ora anche in quello logistico, ha confermato che il business model per riuscire a rimanere competitivi sul mercato è rappresentato dall’innovazione: “rappresentiamo un’eccellenza dal punto di vista tecnologico perchè abbiamo un piano di investimento costante che portiamo avanti anche nei periodi peggiori. La volontà di essere presenti sul mercato nazionale ed estero ci impone grandi sfide costringendoci ad essere sempre all’avanguardia sia da un punto di vista tecnologico che qualitativo.” E invita gli imprenditori ad investire anche sul capitale umano, con un particolare riguardo ai giovani. Chi meglio del managing Director di Gi Group Italia Spa avrebbe potuto raccogliere la provocazione? Zoltan Daghero ha ben presente il ruolo fondamentale che le risorse hanno all’interno di un’azienda: “come Gi Group crediamo che i servizi possano aiutare le aziende a crescere fornendo personale di qualità e fornendo tutti quei servizi che possono far crescere quel personale”. Leader nel settore dei servizi, specificatamente in quello delle Risorse Umane, Gi Group Spa si posiziona al terzo posto in Italia ed è presente in ben 40 Paesi, coprendo tutta l’area europea. L’ agenzia per il lavoro è un soggetto fondamentale nell’evoluzione del mercato lavorativo perchè va a mediare tra le esigenze degli imprenditori, ormai sempre più specifiche, e le aspettative dei giovani che si affacciano sul mondo del lavoro: “avere un interlocutore che aiuti a lavorare su questo – ha aggiunto – è uno dei punti fondamentali su cui supportare le aziende”. In questa direzione gioca un ruolo centrale la politica: “una sana e buona politica – ha detto Daghero rivolgendosi all’ On. Salini – deve in questa fase aiutare il mercato del lavoro”. Come ha ricordato il Presidente del Circolo, Alessandro Fiorentino: “il Circolo delle Imprese è nato proprio seguendo una buona prassi, quella dell’ On. Salini, che ormai da alcuni anni il venerdì dedica il suo tempo alla visita delle realtà produttive del territorio per raccoglierne le istanze e farsi portavoce in Europa”. Ed è grazie all’esperienza sul campo che l’ On. Salini ha potuto toccare con mano la bellezza della manifattura italiana, definendola come un regalo lasciato in eredità dalla storia: “abbiamo una grande opportunità ancora da tutta da sfruttare in Italia – ha esordito l’ On. Salini – il primo regalo è la manifattura e il secondo è la genialità di chi guardando l’eccellenza manifatturiera del nostro Paese ha cominciato a porsi il problema di produrre servizi alla sua altezza”. Meno ostacoli burocratici, meno complicazioni organizzative, solo così la politica potrà aiutare concretamente l’impresa a fare il suo lavoro. Ma non solo, anche i corpi intermedi, come le Associazioni e il Circolo in particolare, hanno il ruolo fondamentale di insegnare alla politica il linguaggio delle imprese: “ in modo tale – ha aggiunto Massimiliano Salini – che la politica re-impari a rappresentarle attraverso una vera immedesimazione. Perchè quello di cui c’è bisogno – ha concluso – è un Paese che sappia trattare bene questo patrimonio”.

Micol Mulè