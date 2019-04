Telecamere, Comazzi: in Lombardia grande risultato. Altre regioni seguano il nostro esempio

“Oggi è una giornata importante per studenti, genitori e insegnanti degli asili nido e dei micronidi della Lombardia: con un finanziamento complessivo di 900mila euro, la Regione ha dato il via all’iter per l’installazione delle telecamere all’interno degli edifici scolastici. Una battaglia di civiltà nella quale abbiamo creduto fin da subito” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Con questa misura (che tutela la privacy di tutti) vogliamo ridurre a zero i vergognosi casi di maltrattamenti a danno dei bambini. Oltre alla presenza dei dispositivi di video sorveglianza, saranno effettuati corsi di formazione per sensibilizzare educatori e personale. Le nostre scuole devono essere luoghi sicuri, dove i nostri bambini possano sentirsi accuditi e protetti. Adesso – conclude l’azzurro – l’auspicio è che tutte le altre regioni d’Italia seguano il nostro esempio: come avvenuto a livello nazionale, Forza Italia porterà avanti questa proposta in tutte le sedi istituzionali”.

