Porta Genova, De Pasquale (FI): pesce d’Aprile la promessa della giunta di risistemare il ponte

“Il Ponte di Porta Genova è ancora in piedi ma non ancora risistemato. Un altro salone del Mobile è alle porte ma la promessa della Giunta di riqualficarlo è ancora un pesce di Aprile. È sempre più larga la distanza fra gli annunci e le realizzazioni di Beppe Sala. La macchina inceppata del Comune produce ritardi, burocrazia , abbandono anche quando c’è da realizzare opere non faraoniche ma un ponte il cui restauro dovrebbe essere un biglietto da visita per Milano e una priorità per un Sindaco ossessionato dalle periferie”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in Comune, Fabrizio De Pasquale, commentando il pesce d’aprile circolato sui social con la scomparsa grazie al fotoritocco del “ponte verde” di porta Genova, chiuso da tempo e per il quale non sono ancora iniziati i lavori di ristrutturazione.

