Mercatini di viale Puglie. FORZA ITALIA: la pazienza è finita, intervenire subito!

Continua la “sagra della domenica ai Mercatini di viale Puglie”. Peccato che alle Sagre, quelle vere, ci si diverta con bambini famiglie giochi e tanto altro di sano e onesto. Questa “sagra” della domenica in viale Puglie è ormai tristemente nota per il degrado, lo scempio del dopo sagra, le vendite illecite di roba rubata e/o contraffatta, la fiumana di gente e purtroppo va detto, al 90% non italiani. Razzismo? No, semplice realtà. “Realtà queste – afferma Rosa Pozzani, Vicepresidente del Consiglio – che le ultime amministrazioni di centrosinistra hanno accompagnato, sostenuto, tollerato e ora nonostante le centinaia e centinaia di denunce dei cittadini esasperati e prigionieri di questa allucinante piaga abusiva continuano a lasciare fare. Continuano ad essere “complici” e ad omettere doveri che le Istituzioni che rappresentano imporrebbe invece di compiere. Fino a quando la gente dovrà essere ancora ostaggio di questo scempio morale e materiale?”. Questi Mercatini, questa “sagra dell’immoralità”, devono finire e al più presto”. Anche se è già troppo tardi. “La vicesindaco Scavuzzo un mese fa ha dichiarato che l’annonaria sarebbe intervenuta per controlli a tappeto e che presto i mercatini dell’illegalità sarebbero stati chiusi – rincara la dose Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia -. Non ha detto quando e d’altronde la campagna elettorale è ancora lontana!”. A pensare male si fa peccato, ma spesso è la realtà inconfutabile. “Giovedì scorso con la presidente della commissione speciale Parco Alessandrini e Centro di Accoglienza Temporanea, Rosa Pozzani, abbiamo fatto un sopralluogo in via Sacile e gli occupanti abusivi della palazzina Sogemi ci hanno detto che non se ne vogliono andare perché la domenica “lavorano” nei mercatini di viale Puglie. Non è più tollerabile questa situazione di totale illegalità”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845