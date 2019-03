Ambiente, Comazzi: “Da regione contributo importante con PDL rigenerazione urbana”

“Il tema dell’ambiente riveste un ruolo centrale nell’agenda politica, incidendo in maniera positiva sulla qualità della vita dei territori. Un contributo importante in questo senso è dato dall’ambizioso progetto di Rigenerazione Urbana proposto da Forza Italia, che presto diventerà legge” afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commentando i dati emersi oggi dal convengo “Ambiente, rigenerazione urbana e rigenerare attraverso le bonifiche, interconnessioni tra il quadro normativo ambientale e quello del governo del territorio”, tenutosi oggi alla Camera di Commercio di Milano. “Con il nostro pdl puntiamo, tra le altre cose, a migliorare le condizioni di vita per gli abitanti delle periferie e non solo, prevedendo un piano di bonifica degli immobili inquinati, la rigenerazione e messa in sicurezza dei tanti edifici degradati e scongiurando le occupazioni abusive con un piano d’azioni mirate. Riteniamo necessario migliorare l’estetica dei quartieri, incidendo positivamente sul livello di salute pubblica. Gli interventi – prosegue – saranno realizzati mediante esenzioni fiscali, con lo scomputo dei costi di bonifica dagli oneri di costruzione, l’introduzione di una premialità di superficie costruibile dal 10% al 20% e l’esenzione di cessione di aree o monetizzazione dello standard (che è un’ulteriore tassa) del 50%. Infine – conclude – il pdl porterà a una semplificazione delle procedure e a un iter burocratico più veloce. Contrasto all’inquinamento, qualità della vita, tutela del verde pubblico sono tutti principi cardine del nostro progetto di legge, per dar vita a un ambiente più sano e accogliente per tutti i cittadini”.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845