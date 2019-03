Straordinari tagliati ai vigili, proteste sindacali trascurate. Caos incroci alla Stramilano

Anche la bellissima Stramilano di ieri è stata l’occasione per misurare l’inefficienza e lo scarso rispetto del Comune per i suoi cittadini.

La Stramilano si corre da 48 anni e ha sempre comportato qualche disagio per traffico e trasporti pubblici. Però con una buona organizzazione agli incroci e considerando il limitato traffico della Domenica mattina non ci sono mai stati grandi problemi.

Ieri invece il Comune non ha voluto utilizzare un numero di Vigili simili al passato, perché è in corso una agitazione sindacale e il Comune non riesce a trovare agenti che facciano straordinari. L’assessore Scavuzzo poi ha previsto un taglio agli straordinari e quindi il Comune ha scientemente lasciato sguarnita la Stramilano. E questo ha comportato grande caos.

Molti incroci erano presidiati solo dal personale ASA, cioè ausiliari reclutati dagli organizzatori della corsa. Così, mancando l’esperienza e autorità dei ghisa, agli incroci é successo di tutto. Pedoni, auto e corridori si sono spesso confusi determinando situazioni di pericolo per l’incolumità. Proteste e diverbi non sono mancati.

Insomma anche una manifestazione che si teneva da 48 anni senza problemi ha scontato l’improvvisazione e la supponenza di chi governa Milano. Non hanno previsto la necessità di avere più vigili, continuano a eludere le richieste dei sindacati della Vigilanza Urbana, abbandonano i cittadini al loro destino.