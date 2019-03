Stramilano: domenica il piano ATM con metro chiusa, bus e tram deviati.

Riportiamo come servizio al lettore il piano dettagliato voluto dall’ATM, con eventuali deviazioni o soppressioni dei mezzi pubblici. Il programma è stato pubblicato da MilanoToday

Dodici tram deviati dal percorso originale. Quindici pullman costretti a subire lo stesso trattamento. E una metropolitana chiusa. Sarà una mattinata difficile quella di domenica 24 marzo per i mezzi pubblici milanesi, che dovranno fare i conti con la Stramilano, la corsa più famosa sotto la Madonnina.

La partenza di Stramilano 10 Km e di Stramilanina 5 Km è prevista rispettivamente per le ore 9:00 e per le ore 10:00 da piazza Duomo, mentre mezz’ora dopo – da piazza Castello – partirà la mezza maratona.

C’è la Stramilano: metro chiusa, bus e tram deviati

Proprio per permettere il passaggio dei podisti, Atm ha dovuto elaborare un piano speciale, ricco di modifiche e cambiamenti.

Chiusa la stazione Duomo M1 e M3 – Su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, dall’inizio del servizio fino al termine della gara sarà chiusa la stazione M1 e M3 di Duomo. Per cambiare linea – spiega l’azienda – è possibile usare le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere la piazza del Duomo è possibile usare le stazioni limitrofe di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori.

Ben più pesanti i disagi per tram e bus, che dovrebbero riprendere il prorpio percorso normale dalle 13.30 in poi.

Tram deviati per la Stramilano

TRAM 1, dalle 6:30 alle 13. Devia il percorso in entrambe le direzioni tra piazza della Repubblica e viale Certosa, passando per Garibaldi FS M2 M5, Monumentale M5 e piazza Firenze. Non passa in via Manzoni, Cordusio M1, Cairoli M1, Cadorna M1 M2.

TRAM 2, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Negrelli – Lorenteggio (passando per viale Coni Zugna, piazza Napoli, via Giambellino) e Bausan – Monumentale M5. Non passa per Duomo M1 M3, Cordusio M1 e Lanza M2.

TRAM 3, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra Gratosoglio e piazza Tirana. Non passa dalle Colonne di San Lorenzo e Duomo M1 M3.

TRAM 4, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Niguarda/Parco Nord e Monumentale M5. Non passa per Lanza M2 e Cairoli M1.

TRAM 10, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra piazza 24 Maggio – piazzale Segesta e tra viale Lunigiana – Monumentale M5.

TRAM 12, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Roserio e Parco Nord. Non passa per Duomo M1 M3, Cordusio M1, Lanza M2, Missori M3 e piazza Cinque Giornate.

TRAM 14, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio su due tratte: Lorenteggio – Gratosoglio e Cimitero Maggiore – piazzale Lagosta. Non passa per Duomo M1 M3, Cordusio M1 e Lanza M2.

TRAM 15, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra Rozzano e via Teullié/Giambologna (Porta Lodovica). Non passa in corso Italia, Missori M3 e Duomo M1 M3.

TRAM 16, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Axum e Stazione Genova M2, passando per viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, piazzale Baracca, corso Vercelli. Non passa in Cordusio M1, Duomo M1 M3, Missori M3 e Crocetta M3. Sono in servizio bus di collegamento fra piazzale Medaglie d’Oro e Monte Velino.

TRAM 19, dalle 6:30 alle 13. Fa servizio tra Cacciatori delle Alpi e Lambrate FS M2 passando per piazzale Oberdan, Repubblica M3, viale Monte Grappa, Cimitero Monumentale M5, Cenisio M5, piazza Firenze, piazzale Accursio e viale Espinasse. Non passa per Duomo M1 M3 e Missori M3.

TRAM 24, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra Vigentino e via Ripamonti /viale Bligny, poi devia per viale Bligny fino a Stazione Genova M2, passando per Porta Lodovica, piazza 24 Maggio e corso Colombo. Non passa per Crocetta M3, Missori M3 e piazza Fontana.

TRAM 27, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio tra viale Ungheria e Porta Lodovica, passando per viale Monte Nero, piazzale Medaglie d’Oro e viale Bligny. Non passa in corso di Porta Vittoria e piazza Fontana.

Bus deviati per la Stramilano

BUS 43, dalle 10 alle 13:30. Cambia il percorso in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Gioia/Don Sturzo e corso Sempione, passando in Garibaldi FS M2 M5, Monumentale M5 e via Procaccini.

BUS 48, dalle 10 alle 13:30. Cambia il percorso in direzione Lotto M1 M5, tra piazza Firenze e via Silva, passando in viale Teodorico e via Scarampo. Non passa in corso Sempione.

BUS 50, dalle 9:30 alle 13. Fa servizio tra Lorenteggio e piazzale Aquileia. Non passa per Conciliazione M1, Cadorna M1 M2 e Cairoli M1.

BUS 54, dalle 6:30 alle 12:30. Fa servizio su due tratte: tra Lambrate FS M2 – piazza Tricolore e tra via Baracchini/Duomo M1M3 – corso Monforte.

BUS 57, dalle 6:30 alle 13:30. Fa servizio sulla tratta Quarto Oggiaro – largo Medici/via Canonica. Non passa in via Legnano, Lanza M2 e Cairoli M1.

BUS 58, dalle 6 alle 13. Fa servizio nella tratta via Noale-piazzale Aquileia.

BUS 60, dalle 8:30 alle 13. Fa servizio nella tratta Zara M3 M5 – piazza Cinque Giornate.

BUS 61, dalle 8:30 alle 12:30. Fa servizio su due tratte: tra largo Murani – Tricolore e tra piazza Napoli – piazza Piemonte.

BUS 65, dalle 8:30 alle 12:30. Fa servizio nella tratta Abbiategrasso M2 – Porta Romana M3.

BUS 67, dalle 8:30 alle 13. Fa servizio fra piazza Piemonte e via Scanini. Non passa per Wagner M1, Pagano M1 e Conciliazione M1.

BUS 68, dalle 8:30 alle 12:30. Cambia il percorso in entrambe le direzioni tra piazzale Aquileia e via Silva, passando in via San Michele del Carso, piazza Piemonte, piazzale Brescia. Non passa ad Amendola M1 e Conciliazione M1.

BUS 73, dalle 8:30 alle 12:30. Fa servizio nella tratta Peschiera Borromeo/Aeroporto Linate – piazza Cinque Giornate. Non passa in corso di Porta Vittoria, via Larga, Duomo M1 M3.

BUS 78, dalle 8:30 alle 13. Cambia il percorso in entrambe le direzioni, tra via Silva e piazza Caneva, passando da piazza Firenze, viale Teodorico e viale Scarampo.

BUS 84, dalle 8:30 alle 12:30. Fa servizio nella tratta San Donato M3 – Maestri Campionesi, poi devia fino a Porta Romana M3, passando in via Cadore, viale Sabotino, corso Lodi.

BUS 94, dalle 8:30 alle 12:30. Fa servizio nella tratta via Carducci/Cadorna FN M1 M2 – via Mascagni. Non passa in via Senato, via della Moscova e Porta Volta.

Strade chiuse per la Stramilano

Pesanti si annunciano anche i disagi al traffico, con numerose strade che saranno chiuse al traffico per permettere il passaggio degli atleti in gara.

Ecco quali sono i percorsi della 5, 10 km e della mezza maratona.

I 5 km (PARTENZA / START Piazza del Duomo Via Giuseppe Mengoni Via Santa Margherita Piazza della Scala Via Case Rotte Largo Raffaele Mattioli Via Adalberto Catena Piazza Filippo Meda Corso Matteotti Piazza San Babila Corso Venezia Via Palestro Via Marina Via Senato Via Sant’Andrea Via Montenapoleone Via Alessandro Manzoni Via Giuseppe Verdi Via dell’Orso Via Cusani Largo Benedetto Cairoli Foro Buonaparte Piazzale Cadorna Via Pietro Paleocapa Viale Gerolamo Gadio Ingresso Parco Sempione Vialetti interni Ingresso / Entrance Arena Civica Porta Libitinaria ARRIVO / FINISH Arena Civica):

I 10 km (Via Giuseppe Mengoni Via Santa Margherita Piazza della Scala Via Case Rotte Largo Raffaele Mattioli Via Adalberto Catena Piazza Filippo Meda Corso Matteotti Piazza San Babila Corso Venezia Piazza Guglielmo Oberdan Viale Luigi Majno Piazza del Tricolore Viale Bianca Maria Piazza Cinque Giornate Viale Regina Margherita Viale Emilio Caldara Piazza Medaglie d’Oro Viale Angelo Filippetti Viale Beatrice d’Este Piazzale di Porta Lodovica Viale Gian Galeazzo Piazza XXIV Maggio Viale Gabriele d’Annunzio Piazzale Antonio Cantore Viale Papiniano Piazzale Aquileia Viale di Porta Vercellina Piazzale Francesco Baracca Via Enrico Toti Piazza della Conciliazione Via Venti Settembre Via Pietro e Maria Curie Via Molière Ingresso Parco Sempione Vialetti interni Ingresso / Entrance Arena Civica Porta Trionfale ARRIVO / FINISH Arena Civica):

La mezzamaratona (PARTENZA / START – Piazza Castello Viale Gerolamo Gadio Via Legnano Piazza Lega Lombarda 1 Km Viale Elvezia Viale Giorgio Byron 1 mile Via Francesco Melzi d’Eril 2-3 Km Corso Sempione Giro di boa / Turningpoint on: Corso Sempione prima di / before Via Biondi/Filiberto 4 Km / 2 miles Corso Sempione Via Francesco Melzi d’Eril 3 miles Viale Giulio Douhet 5 Km Viale Elvezia Piazza Lega Lombarda Piazzale Biancamano Bastioni di Porta Volta Viale Francesco Crispi 6 Km Piazza XXV Aprile Bastioni di Porta Nuova 4 miles Piazzale Principessa Clotilde Viale Monte Santo Piazza della Repubblica Viale Città di Fiume 7 Km Bastioni di Porta Venezia Piazzale Oberdan 8 Km / 5 miles Viale Luigi Majno Piazza del Tricolore Viale Bianca Maria Piazza Cinque Giornate 9 Km Viale Regina Margherita 10 Km / 6 miles Viale Emilio Caldara Piazzale Medaglie d’Oro Viale Angelo Fillippetti 11 Km / 7 miles Viale Beatrice d’Este Piazzale di Porta Lodovica Viale Gian Galeazzo Piazza XXIV Maggio 12 Km Viale Gabriele d’Annunzio Piazzale Antonio Cantore 13 Km / 8 miles Viale Papiniano Piazzale Aquileja Viale di Porta Vercellina 14 Km Piazzale Francesco Baracca Via Enrico Toti Piazza della Conciliazione Via Alberto da Giussano 9 miles Via Guido d’Arezzo Via del Burchiello Via Giotto 15 Km Piazza Michelangelo Buonarroti Via Monte Rosa Piazza Giovanni Amendola Viale Ezio 16 Km Piazzale Giulio Cesare 10 miles Viale Belisario Viale Cassiodoro Piazza Sei Febbraio Viale Severino Boezio 17 Km Largo Domodossola Viale Duilio Piazzale Carlo Magno Via Alcuino 11 miles Piazzale Damiano Chiesa Via Emanuele Filiberto 18-19 Km Corso Sempione 12 miles Via Francesco Melzi d’Eril Viale Giorgio Byron 20 Km Viale Elvezia Via Legnano Viale Gerolamo Gadio 21 Km / 13 miles Piazza Castello 21,097 Km ARRIVO / FINISH Piazza Castello):