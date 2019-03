UN’ALTRA ITALIA…SI PUO’! Alle 18 in Largo Cairoli, con F.I. marcia dell’Italia liberale che vuole il rispetto delle regole

Basta all’immigrazione incontrollata!

Torniamo alle regole senza se e senza ma. Per questo come Forza Italia abbiamo organizzato una marcia per le persone perbene, che rappresentano l’Italia liberale, che lavora e che vuole il rispetto delle regole.

Gli esponenti di Forza Italia Lombardia annunciano una marcia per venerdì 22 marzo alle 18.30 in largo Cairoli. Parteciperanno: l’On. Mariastella Gelmini, il coordinatore della città di Milano Fabio Altitonante, il capogruppo azzurro in regione, Gianluca Comazzi, il capogruppo a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, i vicecoordinatori regionali, Pietro Tatarella e Matteo Perego di Cremnago, il coordinatore provinciale, Graziano Musella, l’assessore regionale Giulio Gallera, parlamentari, consiglieri regionali, comunali e di Municipio. Non mancare!