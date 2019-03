La Biblioteca Accursio riapre con nuovo allestimento e nuovi servizi

La biblioteca Accursio riapre nella pienezza delle sue funzioni, presentando un nuovo allestimento e diversi nuovi servizi.

Il nuovo allestimento risponde alle caratteristiche di leggerezza e flessibilità, invitando l’utente ad una lettura immersiva, ad una lettura informale e di gruppo.

Diversi i servizi sperimentali che favoriscono una maggiore autonomia dell’utente, come l’autoprestito e lo “scaffale intelligente”, o che rendono più gradevole e confortevole la permanenza in biblioteca, come le sedute informali, gli occhiali per la lettura, la stazione di ricarica dei dispositivi, la sedia per le mamme in allattamento, il pianoforte elettronico, le postazioni di ascolto in sede dei cd musicali; o ancora volti a offrire opportunità di alfabetizzazione digitale, come il prestito degli e-reader.

Il patrimonio librario si connota per proposte tematiche e di qualità, continuamente rinnovato per garantire un’offerta sempre fresca e attrattiva.

La biblioteca Accursio seguirà i seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle alle 14 alle 23 (dalle 19 alle 23 come sala lettura); venerdì e sabato, invece, sarà aperta dalle 9 alle 14.