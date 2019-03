Una buona notizia dal Municipio 7: mai più nomadi al Parco delle cave

Un Presidente, Marco Bestetti, che non sottovaluta i traguardi apparentemente piccoli, raggiunti, perché utili ai cittadini della sua zona in cui abita da sempre. Ovviamente si prefigge anche di sgomberare e bonificare una zona della ex Piazza d’Armi attualmente occupata da una baraccopoli che crea disagio e criticità. E scrive sul suo facebook “Oggi (ieri ndr) abbiamo chiuso le nuove sbarre laterali installate all’ingresso di Via Cancano.

Le auto dei cittadini potranno continuare ad accedere liberamente dal varco centrale, presidiato dal portale anti-camper.

Una misura necessaria per contrastare il degrado causato dalla presenza di carovane di nomadi. E restituire ai cittadini il loro Parco.

Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. (Post Marco Bestetti -F.I)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845