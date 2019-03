Paralisi del traffico Città Studi – Lambrate

L’ennesima giornata drammatica per la circolazione del Municipio della Felicità che è alienata dai nuovi semafori posti nei due versanti del sottopasso ferroviario dello Scalo Lambrate. Mesi di prove, di aggiustamenti, di studi tecnici, non sono serviti a coordinare i semafori che regolano i flussi tra via Bassini, via Viotti e viale delle Rimembranze di Lambrate.

I responsabili della mobilità di Milano e di zona Marco Granelli e Dario Monzio Compagnoni non riescono a venir fuori dallo scandaloso groviglio che hanno creato con la scelta di cambiare la viabilità della zona.

Le strade sono state paralizzate per tutto il giorno da Città Studi sino a Lambrate. Chi da Piazza Piola ha cercato soluzioni alternative si è ritrovato bloccato anche in via Grossich o via Golgi. Un disastro che l’amministrazione comunale non riesce più a marginare e che poteva essere benissimo evitata.

