Stanno piantando più cartelli stradali che alberi

Sono tanti i piccoli problemi che dimostrano che oggi Milano non è amministrata.

Prendiamo il caso della segnaletica stradale.

Un professionista che lavora con numerosi comuni italiani, Enrico Bonizzoli, ha diffuso i dati suila concentrazione dei segnali stradali presenti a Milano in 1947 km di strade.

La concentrazione media nazionale di segnali stradali verticali al km e 110 – mentre a Milano è 243.

Traducendo in costi il totale di tutti i segnali presenti a Milano si arriva a un costo presunto di 23.364.000

Di questi cartelli secondo Bonizzoli sono inutili, sbagliati o ridondanti circa il 40 %.

Quindi ci sarebbe uno spreco pari a € 9. 423.480!

Perché si è arrivati a questo?

Perché Sala ha fatto piantare più cartelli stradali che alberi? Il criterio ispiratore del Comune è la volontà dei dirigenti di evitare cause e ricorsi, non la chiarezza di informazione e il rispetto del Codice della Strada.

Si mettono più cartelli di quelli che servirebbero, non si tolgono quelli superati, non si sostituiscono quelli danneggiati. I cartelli sono mal posizionati e mal installati a terra, con frequenti cadute.

Sopratutto creano effetto foresta e degrado, inquinano il paesaggio e sono uno sperpero di denaro pubblico. La situazione è peggiorata da quando al posto di esperti vigili, lo studio di viabilità e segnaletica è affidata ad Amat.

Nella sessione di Bilancio proporremo un global service sulla segnaletica, più efficiente nel posizionamento e nella rimozione e sopratutto non pagato a cartello.

Non è possibile che si ripetano situazioni come Piazza Repubblica o XXIV Maggio dove ci sono più di 300 fra pali e semafori in poche decine di metri quadri.