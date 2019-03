Milano, Mercatini viale Puglie – Pozzani: ” Controlli costosi e inefficaci. Via i mercatini, vogliamo il parco!”

Dopo le mie pressanti denunce e le dichiarazioni a seguire del vice sindaco stamane qualcosa si è mosso. Pattuglie di Polizia Locale in abiti civili che allontanano abusivi in viale Puglie ai soliti e ormai troppo noti Mercatini dell’Usato, per il degrado che portano e lasciano ogni domenica! Allontanati da viale Puglie, gli stessi abusivi si rimettono con le loro cianfrusaglie e mercanzia di dubbia provenienza in Piazzale Cuoco…E lì rimangono! O meglio.. Lì li lasciano! Qualcosa è vero si muove contro questo degrado devastante di un quartiere una volta considerato più che vivibile, sano e tranquillo! Grazie alla Commissione Speciale da me presieduta in Municipio 4, al pressing costante personalmente fatto verso il vice sindaco Scavuzzo, all’impegno che da tanto tempo metto anche con la mia faccia contro questi che definirli mercatini è solo un eufemismo, grazie al mio essere presente (e sempre più lo sarò!), questo quartiere e tutta la zona interessata dai Mercatini potrà insieme agli stessi residenti riacquistare la giusta e meritata dignità persa grazie alle Giunte di centrosinistra che fino ad ora hanno lasciato che questo scempio devastasse territorio e dignità delle persone! Ora che le dichiarazioni diventino Fatti, e i Fatti diventino sempre più Fatti! I controlli, oltre che rappresentare un ulteriore elevatissimo costo per la collettività, a fronte di mercati privati, non sono sufficienti perché non riescono a contrastare il degrado. Via questi Mercatini, sostituiamoli con verde pubblico per tutti. Riconquistiamo il nostro Territorio!

Rosa Pozzani Vicepresidente Consiglio di Municipio 4