Il calendario sportivo 2019 del Monza Eni Circuit

Dieci mesi di gare di motorsport dei maggiori campionati italiani ed europei – Dal 6 all’8 settembre il Formula 1 Gran Premio d’Italia, dal 28 novembre all’1 dicembre il Monza Rally Show.

Il calendario motoristico 2019 del Monza Eni Circuit inizierà a fine marzo e proseguirà fino a dicembre. Dieci mesi in cui si alterneranno i moderni campionati a ruote coperte e scoperte e appuntamenti con vetture storiche. Il coronamento della stagione sarà il Formula 1 Gran Premio Heineken d’Italia, con le gare di supporto FIA F2 Championship, FIA F3 Championship e Porsche Mobil 1 Supercup, dal 6 all’8 settembre. I biglietti per la gara italiana del campionato del mondo di F1 sono già in vendita, maggiori informazioni sul sito www.monzanet.it.

Apre la stagione 2019, giovedì 28 marzo, l’undicesima rievocazione storica della Coppa Milano-Sanremo. Le 70 vetture in gara effettueranno dei giri liberi in pista prima del tradizionale défilé in via Monte Napoleone. Il secondo importante appuntamento con le auto storiche è rappresentato dalla Monza Historic dal 20 al 22 settembre. L’evento schiererà in griglia le categorie 2.0L Cup, Classic Endurance Racing, Endurance Racing Legends, Group C Racing, Heritage Touring Club, Sixties’ Endurance e The Greatest’s Trophy.

Due i weekend dedicati ai campionati italiani di ACI Sport al Monza Eni Circuit. Il primo si svolgerà dal 5 al 7 aprile con le vetture del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, TCR Italy Touring Car Championship, TCR DSG Endurance, Campionato Italiano Sport Prototipi, Porsche Carrera Cup Italia, Mini Challenge e le monoposto del F.2000 Italian Trophy. Il secondo sarà dal 18 al 20 ottobre e vedrà coinvolte le vetture del nuovo Formula Regional European Championship insieme all’Italian F.4 Championship powered by Abarth. Torneranno in pista anche in autunno le auto del Campionato Italiano Gran Turismo in versione Sprint, del TCR Italy, della Porsche Carrera Cup Italia e del Mini Challenge.

Dal 12 al 14 aprile si terrà la 3H of Monza della Endurance Cup targata Blancpain GT Series. Le più performanti vetture GT3 si alterneranno in pista con le Gran Turismo della GT4 European Series e Blancpain GT Sports Club, oltre alle veloci monoposto della Formula Renault Eurocup. Il weekend dal 10 al 12 maggio sarà dedicato alla 4 Hours of Monza della European Le Mans Series. Le LMP2, LMP3 e LMGTE torneranno al Monza Eni Circuit per il terzo anno consecutivo. Nel fine settimana del 13 ottobre sarà di scena l’International GT Open, l’Euroformula Open e il TCR Europe.

Completano gli appuntamenti di motorsport, sabato 1 giugno la Grand Road 2019 Venezia-Montecarlo, manifestazione internazionale di regolarità turistica moderna riservata a supercar di tutte le marche dal 1991 a oggi; dal 14 al 16 giugno il Gruppo Peroni Race Weekend con le principali serie dell’organizzatore romano (sabato 15 giugno, si terrà una PS del Milano Rally Show); il 17 novembre il 4° Special Rally Circuit by Vedovati Corse, preludio dell’importante evento rallystico di fine stagione. Il Monza Rally Show, alla sua 17esima edizione, si terrà dal 28 novembre all’1 dicembre.

Tra gli eventi ospitati al Monza Eni Circuit si segnalano dal 26 al 28 aprile il Trial European Championship, campionato europeo della disciplina di moto trial; il 18 e 19 maggio il raduno per biker The Reunion e il 21 settembre le gare di corsa su strada degli USIP World Police Games, terzo campionato mondiale riservato alle polizie e polizie locali di tutto il mondo. Confermati gli eventi Campus Orienta (3-4 aprile), la marcia podistica della LILT (5 maggio), Company Car Drive (22-23 maggio), Monza Sport Festival e GP di Handbike (8-9 giugno), Monza Power Run (6 luglio), 12H Cycling Marathon (nella notte tra il 28 e 29 settembre) e Mezza di Monza (29 settembre), GTCup (6 ottobre), 6 Ruote di Speranza UILDM (1 novembre).

Informazioni sul sito www.monzanet.it (d.c.)