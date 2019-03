A Corsico una cassetta della spesa per la Buona pratica dell’assistenza alimentare solidale

Prodotti freschi e locali per le famiglie beneficiarie del progetto “Povertà alimentare e food policy locali: percorsi di innovazione attraverso gli attori del cibo”

Una volta a settimana 20 famiglie di Corsico (MI) potranno ritirare una cassetta della spesa composta da prodotti provenienti da produttori locali del Parco agricolo sud Milano, che operano nel rispetto dell’ambiente, dei lavoratori e della legalità. Parte infatti la sperimentazione di sei mesi prevista nell’ambito del progetto “Povertà alimentare e food policy locali: percorsi di innovazione attraverso gli attori del cibo territoriali”, promosso da ActionAid, Forum Cooperazione e Tecnologia, BuonMercato e con la collaborazione di Coordinamento Genitori Democratici Lombardia e La Speranza Onlus, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.

Le cassette, distribuite presso la sede dell’associazione BuonMercato, conterranno cibi freschi che varieranno ogni settimana. BuonMercato ha anche lanciato l’iniziativa “Cassetta sospesa”, una gara di solidarietà con l’obiettivo di aumentare il numero delle famiglie che la ricevono, grazie alle donazioni di cittadine e cittadini. Sul sito www.buonmercato.info è possibile avere maggiori informazioni sull’iniziativa nonché effettuare la donazione online.

La sperimentazione di sei mesi prevede anche un coinvolgimento attivo delle famiglie beneficiarie, che saranno protagoniste di percorsi di formazione su nutrizione e cucina, con una biologa nutrizionista ed una cuoca esperta che insegneranno a conciliare costo e qualità del cibo, a migliorare l’alimentazione dei bambini e a ridurre gli sprechi; inoltre, parteciperanno alle attività dell’Orto Collettivo del Cabassina, uno spazio coltivato di circa 200 mq all’interno del Parco del Cabassina a Corsico, per imparare gli aspetti pratici della coltivazione.

“La Cassetta sospesa è un aiuto concreto alle famiglie che speriamo entri nelle abitudini di chi vuole dare a chi è in difficoltà la possibilità di trovare un momento di piacere nell’alimentazione, con cibo locale prodotto dai piccoli agricoltori che sono un patrimonio del nostro territorio e che stanno contribuendo a loro volta fornendo i prodotti a prezzo di costo”, dichiara Gennaro Pepe, presidente di BuonMercato.

“La nostra sperimentazione vuole dimostrare che sostenibilità, equità e solidarietà sono tre ingredienti fondamentali per efficaci politiche di contrasto alla povertà alimentare”, spiega il Project Manager Roberto Sensi.

Il progetto “Povertà alimentare e food policy locali: percorsi di innovazione attraverso gli attori del cibo territoriali”, ha l’obiettivo di innovare la filiera dell’assistenza alimentare, attraverso l’elaborazione di un modello che da un lato migliori la qualità del cibo e dall’altro coinvolga vari stakeholder – come agricoltori, imprese, associazioni, consumatori, enti locali – in un sistema di welfare comunitario e di economia solidale in grado di rispondere alle esigenze delle famiglie più indigenti. Nel territorio del Comune di Corsico, secondo l’ISTAT, la percentuale di persone che vivono in condizioni di povertà è più elevata rispetto alla media dei comuni dell’area della Città Metropolitana di Milano.

Un’assemblea finale verrà organizzata da tutti i partner del progetto e si tratterà di un momento per lanciare ufficialmente la prima “assemblea del cibo territoriale” del corsichese che avrà l’obiettivo di presentare i risultati del percorso di innovazione e avanzare specifiche raccomandazioni di policy ai diversi stakeholder: imprese, associazioni e i rappresentanti istituzionali.