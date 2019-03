Municipio 7: Bestetti (F.I),verifica il degrado dell’ex Istituto Marchiondi e decide modalità riqualificazione dell’area

L’abbandono ha reso l’ex Istituto #Marchiondi un gigantesco ingombro di cemento inutilizzato. Uno dei tanti fabbricati lasciati morire, a Baggio, periferia trascurata e dimenticata. Marco Bestetti, Presidente del Municipio 7, Ha visitato la zona, ha chiarito i vincoli e le difficoltà. Scrive: “Da decenni l’ex Istituto #Marchiondi è uno scheletro di cemento abbandonato alla periferia di Baggio.

Una grande struttura impossibile da riqualificare per un assurdo vincolo imposto dalla Soprintendenza, che ne vuole tutelare l’arte “brutalista”.

Questo vincolo, però, invece di tutelare l’edificio, ne sta tutelando il perenne degrado.

Stamattina ho fatto un sopralluogo per verificare le pessime condizioni della struttura e per chiedere al Comune di murare i varchi aperti lungo il suo perimetro, per evitare future occupazioni.

Ma serve un passo in più. La Soprintendenza deve rimuovere il suo vincolo per consentire finalmente la riqualificazione dell’area, che il quartiere aspetta da troppo tempo.

La burocrazia ha già fatto troppi danni. Tiriamo una linea e ripartiamo da zero.

Sbagliare è umano, ma perseverare sarebbe diabolico.

Post Marco Bestetti (F.I) Presidente Municipio 7