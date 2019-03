Badante proposta dal Comune condannata per sequestro e sevizie

Ho presentato una interrogazione per conoscere come sia possibile che nell’albo comunale delle Badanti “Curami” fosse iscritta la donna equadoregna che è stata condannata per sequestro e sevizie a 2 anziani milanesi. La Badante era stato scelta dal figlio perché inclusa nel servizio comunale Curami.

La vera anomalia é che fosse fra i badanti proposti dal Comune nonostante condanne per furti e denunce di maltrattamento.

Chi e con quali criteri seleziona i badanti dell’albo comunale che il Comune vorrebbe privilegiare rispetto alle altre forme di assistenza alla persona?