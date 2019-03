15 marzo: Inaugurazione della stagione 2019 del Carroponte. Si parte col St Patrick’s IRISH FEST

È stata presentata lo scorso mercoledì la nuova gestione del Carroponte per il biennio 2019-2020. HUB MUSIC FACTORY è infatti il vincitore del bando di gara con cui il Comune di Sesto San Giovanni ha affidato in concessione l’area, per la quale sono già annunciati i primi appuntamenti di un ricco calendario che prevede concerti italiani e internazionali ed eventi food&beverage e non solo…

Hub Music Factory gestirà infatti il palinsesto delle manifestazioni che precedono e che seguono la stagione concerti a Carroponte in collaborazione con i titolari di Saten, Marco Ramunno e Lorenzo Macalli che si occupano dell’organizzazione di fiere ed eventi enogastronomici.

Ecco i primi appuntamenti confermati.

15-16-17 marzo

PATRICK’SIRISH FEST– MILANO



LA MAGIA DELL’IRLANDA AL CARROPONTE.

Dal 15 al 17 marzo 2019 l’Irlanda prende vita: un grande evento gratuito al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). La grande festa di San Patrizio in città con le migliori attività legate alla cultura, alla musica e al cibo irlandese.

È stato confermato il programma di Irish Fest Milano 2019, con tantissima musica folk e irish dal vivo, i migliori piatti della cucina tipica e le celeberrime birre, stage ed esibizioni di danze, laboratori artigianali, mercatini e tanto altro.

I concerti cominceranno venerdì 15 marzo con due band storiche nel panorama italiano folk di ispirazione irlandese, ovvero The Clan e MeneGuinness. Sabato 16 marzo spazio agli Iron Mais, che dopo la fortunata avventura ad X Factor proporranno il loro rock contadino sul palco di Irish Fest, accompagnati dai Lennon Kelly in apertura. Il programma dei live si concluderà domenica 17 marzo con le esibizioni dei mantovani Sine Frontera, con 20 anni di tournée in tutta Europa alle spalle, e i giovani The Clurs da Varese.

Tara Dance Academy, storica presenza ad Irish Fest, proporrà anche quest’anno le sue danze tradizionali irlandesi, e darà la possibilità al pubblico di imparare i movimenti e partecipare ai balli; l’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17. Allo stesso tempo, ASD Rugby Nordmilano effettuerà una dimostrazione del popolare sport anglosassone, la cui popolarità è sempre crescente di anno in anno.

Barza de Legn sarà presente al festival anche per quest’anno, con i suoi prodotti artigianali in legno e con l’apprezzatissimo laboratorio di intaglio per bambini, un vero successo delle passate edizioni. Non mancherà l’attenzione alle questioni animaliste e di beneficenza, con l’associazione SOS Levrieri che porterà al Carroponte i simpatici amici a quattro zampe per aumentare la consapevolezza e l’informazione sul trattamento che in molti Paesi viene riservato a questi animali destinati purtroppo alle corse e a un triste destino. La manifestazione conterà inoltre su uno spazio per cimentarsi con la disciplina delle freccette e su un vivace mercatino con oggetti di artigianato, abiti e tanto altro.

Colonna portante dell’evento sarà naturalmente l’aspetto gastronomico. Una festa di San Patrizio che si rispetti non può mai farsi mancare le migliori birre irlandesi come Guinness, Kilkenny e Harp, più il popolarissimo Bayley’s, e la proposta culinaria prevede alcune delle migliori ricette tipiche dell’Isola di Smeraldo. Dalle cucine usciranno deliziosi piatti come il colcannon, il beef in Guinness, lo stinco al forno alla Kilkenny & chips, o ancora dolci irresistibili come la apple pie o la four high carrot cake.

Ingresso gratuito.

venerdì 15 marzo: dalle 18:00

sabato 16 marzo: dalle 12:00

domenica 17 marzo: dalle 12:00

22-23-24 marzo

FESTIVAL DELLA PASTA – Pastiamoci Edition

AMORE PER LA PASTA E LA TRADIZIONE LUCANA.

In collaborazione con TIPICO EVENTI.

La Pasta è il nostro piatto più tradizionale e allo stesso tempo il più geniale.

È una filosofia di vita, una storia d’amore senza fine. Per un intero weekend potremo gustare assaggi di felicità attraverso il talento dei migliori chef su ruote. Show Cooking per scoprire dal vivo tutti i segreti con i maestri della pasta lucana. E poi workshop, degustazioni, musica e divertimento!

Incastonata fra le montagne e il mare, la Basilicata ha una lunga tradizione gastronomica lunga, varia e ricca di sfumature. Un mix di sapori semplici, genuini, intensi che ben si adattano alle preparazioni moderne, e fanno apprezzare la cucina lucana anche al di fuori dei confini regionali.

Probabilmente avete già sentito il termine show cooking. Lo show cooking è uno spettacolo nel quale uno chef qualificato si mette in mostra e cucina dal vivo, svelando trucchi e ricette dei piatti che sta preparando. Ogni piatto viene descritto e illustrato a tutti i commensali, i quali possono fare domande e togliersi dubbi, oltre ovviamente ad assaggiare un menu ricercato e imparare ricette di uno chef!

Una cucina di 30 metri quadrati, cinque linee di consegna. sette chef lucani, per farvi assaporare tutto il gusto della loro tradizione, con focus sulla pasta! Le specialità dell’evento saranno infatti speciali ricette di primi piatti a base di pasta, che verranno serviti in comodi box richiudibili per mangiare ovunque si voglia, in comodità.

Ingresso gratuito.

venerdì 22 marzo: dalle 18:00

sabato 23 marzo: dalle 11:00

domenica 24 marzo: dalle 11:00

28-29-30-31 marzo

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE POLPETTE

In collaborazione con The Meatball Family arriva a Carroponte la seconda edizione di uno dei festival più golosi d’Italia: il più grande appuntamento enogastronomico dedicato alla Polpetta, in tutta la sua tradizione e le sue tipologie, accompagnata da eventi e animazione per tutte le età.

La definitiva celebrazione della Polpetta, in ogni sua salsa, ricetta, colore e sapore! Gustose specialità di carne, pesce o verdura, fritte o al forno, ripiene o al sugo, nel panino o con la pasta, tradizionali o innovative: siete pronti ad assaggiarle tutte?

Saranno presenti cucine che proporranno polpette a non finire, dal Giappone alla Calabria, passando per il Sudamerica e sterzando verso la Grecia, senza dimenticare tutte le ricette provenienti dal suolo italico.

Durante le serate di venerdì e sabato non perdetevi inoltre la grande sfida “Man vs Meatball”: 1.5 kilogrammi di spaghetti serviti con salsa di pomodoro, grana e polpette di Fassona Piemontese. Gli sfidanti proveranno a battere il campione in carica, detentore del record di soli 10 minuti!

Ingresso gratuito.

Giovedì 28 marzo: dalle 18:00

Venerdì 29 marzo: dalle 18:00

Sabato 30 marzo: dalle 11:30

Domenica 31 marzo: dalle 11:30

5-6-7 aprile

STREET FOOD FESTIVAL

Dopo il grande successo degli ultimi anni, Carroponte presenta l’edizione 2019 di Street Food Festival, tre giorni durante i quali gustare tantissimi prodotti della cucina italiana e non, un trionfo di sapori, profumi e prelibatezze che esprimono appieno i valori dell’arte culinaria più vera e autentica.

Tre giornate di musica live, intrattenimenti e tantissimo buon cibo!

L’evento ospita mezzi (carretti, apette, roulotte degli anni ’60 e camioncini vintage) provenienti da ogni regione d’Italia, capaci di soddisfare le esigenze culinarie più disparate, dall’aperitivo al dolce. Grazie a queste vere e proprie cucine itineranti, i concetti di fast, cheap, gourmet, design e spirito on the road si incontrano, offrendo al pubblico un’esperienza gastronomica unica, innovativa e in linea con uno stile di vita al passo coi tempi.

Ricerca della qualità, piacere di avere un contatto umano e schietto fra chi prepara il cibo e chi lo consuma, voglia di mantenere vivi i rapporti con il proprio territorio e la sua storia, utilizzo di prodotti genuini, uso di ricette tramandate di generazione in generazione… questi gli elementi che caratterizzano i cultori del cibo di strada, consapevoli che esistono nelle nostre città “paesaggi culturali” da difendere e conoscere.

Ingresso gratuito.

venerdì 5 aprile: dalle 18:00

sabato 6 aprile: dalle 11:30

domenica 7 aprile: dalle 11:30

Appuntamento al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), via Luigi Granelli 1!

