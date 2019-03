8 Marzo. De Chirico (FI): Spegnere telecamere Area B e C causa sciopero generale.

Milano, 7 marzo 2019 – Giuste le rivendicazioni sindacali – la violenza maschile sulle donne, le discriminazioni di genere, contro la precarietà e la privatizzazione del Welfare, il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito universale e incondizionato, alla casa, al lavoro, alla parità salariale, all’educazione scolastica, alla libertà di movimento, per le politiche di sostegno alla maternità e paternità condivisa – con cui è stato annunciato lo sciopero generale indetto per domani e che colpirà anche la nostra città. Dal sindaco Sala e dall’assessore Granelli ci saremmo aspettati che per un giorno le telecamere di Area B e Area C fossero spente. E invece nemmeno quando è previsto il caos della mobilità, che condizionerà gli spostamenti dei milanesi che lavorano e producono, si pensa di sospendere le scelte perniciose dell’amministrazione smentite anche dai dati che evidenziano che lo smog non accenna a diminuire. Per accorgersene al sindaco basterebbe percorrere una qualsiasi tangenziale.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano