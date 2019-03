Municipio 4: Oscar Strano (F.I) coinvolge il Comitato di quartiere e trasforma il parco Galli

Ve lo ricordate il Parco Galli, soprattutto in primavera-estate, settimanalmente invaso da decine e decine di persone che, se si fossero limitati a giocare a calcio nessuno avrebbe mai avuto da ridire, ma che puntualmente rendevano l’area un porcile, organizzavano grigliate, birra a fiumi e disturbi fino a notte inoltrata? Ve lo ricordate, si? Fino al 2017 era così. Poi abbiamo iniziato con una scelta radicale: rimuovere le porte dal campo da calcio, piantato 80 nuove alberature all’interno dell’area. Ovviamente con un’idea: quel campo da calcio, ampiamente sottoutilizzato dai residenti, era divenuto motivo di bivacchi e degrado. Così abbiamo pensato, insieme a tanti cittadini e ai Comitati del quartiere, a una nuova funzione che raccogliesse i reali bisogni. Così è partita la progettazione di una nuova pista e di un’area fitness. Un percorso per fare attività all’aperto, con attrezzature idonee e accessibili a chiunque. Pensato per i tanti che fanno sport all’aperto, ma anche per le vicine scuole. Così, oggi, possiamo annunciare con orgoglio che i lavori inizieranno ad aprile, dureranno circa due mesi, e da questa estate il “nuovo” Parco Galli avrà anche questa nuova funzione. Oltre ad un’area giochi risistemata nel 2017, più illuminazione, nuove alberature, più panchine e un parcheggio che finalmente non consente l’accesso a carovane. Il Parco Galli era un impegno prioritario della mia azione sul quartiere. Grazie a chi mi ha aiutato e stimolato nelle proposte!

Post Oscar Strano (F.I)