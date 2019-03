Smog a Milano, oggi sono state revocate misure temporanee primo livello

Sono revocate oggi, mercoledì 6 marzo, le misure temporanee di primo livello in provincia di Milano. I vincoli antismog erano scattati nel Milanese dopo il perdurare dei livelli di polveri sottili sopra i limiti.

La regione ha spiegato che il rientro dei valori di Pm10 entro i 50 microgrammi per metro cubo di aria per due giorni consecutivi ha comportato la revoca delle disposizioni previste. Restano invece attive le limitazioni a Brescia (quinto giorno di superamento), Cremona e Mantova (ottavo giorno) e Lodi (secondo giorno) dove si sono registrati i superamenti dei livelli di Pm10.

Sono infatti sotto il limite dei 50 mg/m3, i livelli di Pm10 a Milano e hinterland e secondo quanto comunicato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia (Arpa), quattro delle cinque centraline attive in città hanno rilevato ieri i seguenti valori: 50 mg/m3 in viale Marche, 40 in via Pascal e 42 in via Senato, 35 al Verziere.

Milano Post