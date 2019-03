La Darsena e il mito romantico di un’armonia che dovrebbe accordarsi con un commercio in espansione, per un luogo che è movida, divertimento. E non ritorniamo sui temi precedentemente presentati di una ristrutturazione sovrapposta alla storia e alla tradizione, ma la Darsena oggi, in tutto il suo squallore. Eppure è meta di turisti, cittadini per la classica boccata d’aria in un luogo pittoresco, di grande fascino. Oggi il fascino che disgusta è dato dalle bottiglie di vetro, i bicchieri di plastica, i mozziconi di sigarette, le lattine di ogni tipo, i cartoni di ogni formato che galleggiano nell’acqua sporca. Le sue sponde ingombre di detriti, di auto abbandonate, ricettacolo di vagabondi, di sbandati hanno un odore particolare che “fiorisce” nell’aria. E oggi, osserva Libero, “ L’assenza di piogge durata diverse settimane, a cui si aggiunge il periodo di secca necessario a consentire la pulizia della Darsena, hanno svelato una discarica all’area aperta, prima coperta dal manto acquoso. Adesso, tuttavia, il livello idrico nel bacino è troppo basso e inevitabilmente ciò che fino a questo momento è rimasto nascosto sul fondo del canale è venuto a galla” Naturalmente l’amore per l’ecologia, i proclami per lo sviluppo ecosostenibile, il potenziamento del verde ripetuti da Sala, la manutenzione dell’esistente, diventa inesistente. E che senso ha la lotta inutilmente penalizzante contro lo smog, se molti pezzi di Milano sono abbandonati al degrado?

La Darsena scoperchia detriti e rifiuti, ma Sala pensa solo alle restrizioni per lo smog