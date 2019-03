Il Comune che blocca i diesel rinnova 40 caldaie l’anno

Avevo il forte sospetto che il Comune facesse poco per combattere l’inquinamento da riscaldamento. Ora è certezza.

Ho presentato una interrogazione all’Assessore Granelli per sapere quante caldaie e impianti calore sono stati rinnovati dai privati grazie ai bandi comunali.

La risposta certifica che sul fronte riscaldamento Milano è molto meno incisiva che sul fronte auto. Granelli si vanta spesso di avere stanziato un po’ di soldi per agevolare chi vuole rinnovare l’impianto di riscaldamento, ma i risultati sono ridicoli.

Il primo bando Energia (BE1) aperto dal 2017 a fine 2018 stanziava 1,6 milioni di euro: hanno partecipato 72 condomini e di questi 39 al momento hanno concluso i lavori e inquinano meno. Il secondo bando (BE2 ) aperto a maggio 2018 e utilizzabile fino a fine 2019 ha visto solo 17 richieste nonostante il Comune abbia stanziato più di 20 milioni.

Insomma anche un bambino capirebbe che questi bandi non sono attrattivi, perchè partecipare è troppo complesso o perchè non danno vantaggi fiscali sufficienti. Ma Granelli è tutto tronfio perchè ha stanziato dei fondi e non si rende conto che rinnovare 39 caldaie ogni 2 anni in una città che ha decine di migliaia di impianti è come svuotare il mare con un secchiello.

Naturalmente le cose vanno pure peggio con gli impianti di riscaldamento di case popolari e uffici pubblici dove in 3 anni sono state rinnovati 60 impianti su un patrimonio di migliaia di immobili che hanno caldaie a gasolio molto vecchie.

Dunque 2 pesi e 2 misure fra auto e riscaldamenti. Si applicano le norme draconiane di Area B che bloccano auto, moto, camion e danneggiano il lavoro e l’economia, mentre ci si disinteressa del riscaldamento, sostituendo gli impianti ad un ritmo che consentirà di risolvere l’emergenza smog nel 3000!

Non meravigliamoci poi se le centraline dimostrano che Area B non fa effetto e occorre sempre aspettare la pioggia.