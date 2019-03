Area B miete le prime vittime: gli artigiani rimasti senza lavoro

Area B, la Ztl più grande d’Italia entrata in vigore solo il 25 Febbraio, come era facile immaginare già comincia a mietere le prime vittime: sono gli artigiani costretti a rinunciare a commesse in Milano perché impossibilitati a cambiare furgoni acquistati con sacrifici pochi anni fa. Ora quei mezzi dovrebbero essere rottamati anche se sono in perfetto stato, ma in pochi possono permetterselo. Piange il cuore a dover rinunciare a commesse su cui ormai contavano.

In tanti sfidavano ogni mattina il traffico della tangenziale per venire a lavorare in città, ma ora non lo possono più fare. Come Gino R., un elettricista intervistato da Libero. Il suo è un motore fuorilegge dal 25 febbraio quando sono entrate in vigore le nuove Aree C (inasprita per l’occasione) e B. L’artigiano è desolato «Mercoledì dovevo rifare l’intero impianto elettrico in un ristorante in piazza Missori, ho chiamato e ho detto che non potrò farlo, come potrei?» E quando gli viene chiesto se non gli è possibile cambiare il suo mezzo, risponde «No, al momento è impossibile, il Comune di Milano mi chiede di cambiare un’auto che ha sette anni, che da un giorno con l’altro non può più circolare, ma che funziona perfettamente» Un veicolo che gli è costato oltre 25 mila euro, che ha finito di pagare tre anni fa e che oggi è da rottamare. «Molti miei colleghi hanno mezzi che non possono più circolare. Pensiamo ai lavoratori: quanti furgoni diesel Euro 4 ci sono a Milano? Tutte le aziende, gli artigiani, i professionisti, saranno costretti a cambiare il mezzo? E chi non può permetterselo? Dovrà chiudere?»

Gino si chiede, e con lui sono in molti a farlo, perché il Comune non permette loro di circolare come ha fatto con agli ambulanti. Loro anche con mezzi diesel Euro 3 possono entrare in città fino all’area B e nelle Zone a traffico limitato, a patto di percorrere meno di 500 km l’anno.

Sala e la sinistra però fanno orecchie da mercante, continuando a compiacersi per Area B e a lodarla. Il sindaco, all’inaugurazione della XXII Triennale di Milano incentrata sul difficile rapporto tra l’uomo e l’ambiente, il problema lo ha schivato e non ha perso l’occasione per lodare i nuovi limiti alla circolazione.

Gli artigiani ringraziano.