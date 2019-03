Smog: dopo 4 giorni di Area B dati preoccupanti superiori ai limiti

Per la gran parte delle centraline di monitaraggio attive a Milano per ogni metro cubo di aria analizzata le polveri sottili superano ancora il limite di 50 microgrammi di Pm10. I dati misurati dopo 4 giorni dall’entrata in vigore di Area B dall’Arpa Lombardia vanno oltre la soglia a Milano-Marche con 76 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria analizzata, a Milano-Senato,con 64, a Milano-Verziere, con 58 e infine a Milano-Pascal, con 54 microgrammi.

Nei limiti, per un soffio, La centralina di Pioltello-Limito, con 49 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria analizzata rientra per un soffio nei limiti.

Anche tre centraline di monitoraggio dell’hinterland risultano essere oltre i limiti di Pm10. In testa Cassano d’Adda con 63 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria, mentre Turbigo si attesta a 56 e Magenta a 54 microgrammi.