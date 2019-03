5 giorni di Area B = 0 effetti su inquinamento

Nei primi 5 giorni di Area B a Milano i limiti di inquinamento sono stati superati sempre. Quindi delle due l’una: o Area B non serve ad abbassare le polveri o è totalmente disapplicata per assenza di controlli e per la confusione che regna sulle norme da applicare e sulle registrazioni dei veicoli.

Ad esempio i dati misurati e resi noti dall’Arpa Lombardia dopo 4 giorni dall’entrata in vigore di Area B vanno oltre la soglia a Milano-Marche con 76 microgrammi di Pm10 per metro cubo di aria analizzata, a Milano-Senato con 64, a Milano-Verziere con 58 e infine a Milano-Pascal con 54 microgrammi.

Le prime vittime sono quelli bloccati dalle telecamere di Area C, la Ztl. Quel che è certo è che i 13 milioni investiti dal comune potevano essere investiti meglio.