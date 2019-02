Un incidente manda in tilt i lampioni di mezza città

In zona Greco era impressionante come il traffico scorresse veloce. Quando i semafori funzionano, dal quartiere di Bicocca fino a metà di Melchiorre Gioia tutte le mattine si assiste a una lunga fila di auto incolonnate che cercano di entrare a Milano. Con i semafori spenti stranamente il traffico scorreva veloce. Tutto l’opposto invece in zona Forlanini dove invece si è scatenato il panico proprio a causa dei semafori in tilt. Auto, camion e due ruote si accavallavano nel tentativo di infilarsi in città per ottundere altre vie. A2A ha provato a essere tempestiva, ma di fatto la circolazione per giorni è stata compromessa. Causa di questi disagi è stato un incidente stradale, hanno spiegato da A2A, che ha danneggiato una centralina della compagnia provocando lo spegnimento di molti semafori. Strano però che nessuno abbia previsto un piano B, ma solo l’Area B.