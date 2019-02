Sala dice “Pensate al futuro” ma Area B farà danni da domattina

Il Sindaco Sala ci dà la sua lezioncina su Area B: lui pensa al futuro e alla salute!

Quanta spocchia! Proprio l’altro ieri le centraline hanno registrato il superamento dei 35 giorni di smog, limite europeo consentito, giusto a testimoniare che gli 8 anni di divieti, lotta alle auto, Area C, ZTL, eliminazione parcheggi e piste ciclabili non sono serviti a nulla.

Ora il Sindaco insiste diabolicamente contro la mobilità privata con i divieti di Area B. Impone ai privati di cambiare auto, moto e mezzi commerciali mentre metà dei mezzi ATM (che circolano 18 ore al giorno di fila in città) sono dei Diesel Euro 3 con Fap poco efficienti.

Impone a chi ha un reddito basso di indebitarsi per comprare una auto ultimo modello e alle aziende di fare un investimento immediato senza preavviso.

Sconvolge le abitudini di anziani che usano poco l’auto e impone procedure macchinose per entrare a Milano a tutti i camion che portano merci, mettendo a rischio i rifornimenti e i posti di lavoro del comparto logistica e spedizioni.

Dice Sala che lui pensa al futuro. Già, proprio lui che ci mette una vita a chiudere i cantieri (di M4 e stradali), che non prevede parcheggi di corrispondenza agli ingressi in città, che non ha fatto nulla per controllare e diminuire le emissioni da riscaldamento. Proprio lui che non ha voluto le deroghe della Regione creando una confusione di regole fatta apposta per appioppare piu multe. E che a differenza di quanto fanno i suoi colleghi europei vuole aumentare il biglietto ATM proprio quando dovrebbe incentivare il mezzo pubblico.

Lunedì mattina anziché dare lezioni sul futuro si occupi del presente di inferno che ha creato a chi lavora e manda avanti Milano.