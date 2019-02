Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci – progetto ‘Si fa presto a dire Orto’

Progetto ‘Si fa presto a dire Orto’ Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Per chi vive e cresce in un contesto urbano, immergersi anche solo per poche ore in un percorso di esplorazione alla scoperta del mondo fatto di piante, fiori e ortaggi, può essere un’esperienza capace di suscitare emozioni, di destare interessi e – magari – di stimolare comportamenti virtuosi in materia ambientale, nella speranza di un domani sempre più sostenibile.

Torna il progetto ‘Si fa presto a dire Orto’ che, promosso dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia con il supporto di Federchimica-Assofertilizzanti , propone appuntamenti dedicati agli studenti della scuola secondaria di I grado finalizzato a illustrarele principali caratteristiche delle piante, approfondendo gli aspetti connessi al loro nutrimento e ai fattori ambientali che determinano la loro crescita. In giornate prestabilite, il Museo apre le sue porte e, sotto la guida dei propri esperti, coinvolge ragazzi e insegnanti in attività educative centrate sugli elementi essenziali per la vita e per lo sviluppo dei vegetali. Esperimenti, discussioni, laboratori: un vero e proprio tuffo nel verde peravvicinarsi al mondo dell’agricoltura e conoscere le sfide che si incontrano nella coltivazione.Dopo aver coinvolto i docenti in un pomeriggio di formazione, il progetto prevede 4 appuntamenti (ognuno dei quali aperto a 4 classi) tagliati su misura per gli studenti: lunedì 25 febbraio – lunedì 4 marzo – lunedì 11 marzo – lunedì 18 marzo

Assofertilizzanti – Costituita nel 1985 con lo scopo di tutelare e rappresentare tutte le realtà produttive del settore dei fertilizzanti, Assofertilizzanti è una delle 17 Associazioni di Federchimica (Federazione Nazionale dell’Industria Chimica). Apartitica e senza fini di lucro, Assofertilizzanti elabora le linee tecniche, giuridiche e normative relative alla produzione e all’utilizzo di fertilizzanti promuovendole nei confronti dei decisori pubblici, delle organizzazioni imprenditoriali, della comunità scientifica e del mondo della comunicazione. Le 54 aziende che vi aderiscono hanno fatto registrare nel 2017 un fatturato complessivo di oltre 1 miliardo di euro.

informazioni : ASSOFERTILIZZANTI: Lorenzo Faregna – Tel. 02.34565218 –l.faregna@federchimica.it