FAI – Sabato 16 e domenica 17 febbraio grande fiera degli “AgruMI” a Villa Necchi Campiglio

Milano 5 febbraio – AgruMI Saperi e sapori dal Mediterraneo Villa Necchi Campiglio – Via Mozart 14 sabato 16 e domenica 17 febbraio

Un agrume non è solo succo, polpa, buccia è anche amore, tradizione, cultura. Tre caratteristiche che accomunano appassionati vivaisti, dediti da generazioni a collezionare esemplari da tutto il mondo, conservare e tramandare antiche varietà e coltivarne di nuove, con la stessa cura che un artista riserverebbe al suo capolavoro. Alcuni coltivatori e le loro piante saranno al centro di AgruMI, la fiera dedicata ai frutti simbolo del Mediterraneo e ai prodotti legati alla loro lavorazione, curata da Giuseppe Barbera, Professore di Colture Arboree dell’Università di Palermo, in programma sabato 16 dalle ore 12 alle 19 e domenica 17 febbraio dalle ore 10 alle 18 a Villa Necchi Campiglio. Il Bene del Fondo Ambiente Italiano nel centro di Milano ospiterà trenta espositori che presenteranno, oltre a numerose varietà di piante, anche marmellate, mieli, mostarde, profumi, cosmetici e splendide ceramiche. I visitatori, passeggiando tra il giardino e il campo da tennis coperto della dimora, potranno conoscere e acquistare manufatti selezionati e rare prelibatezze.

Dai limoni di Amalfi al finger lime, fino alle antiche varietà di agrumi del Giardino della Kolymbethra, Bene del FAI nella Valle dei Templi di Agrigento, gli ospiti potranno viaggiare con l’immaginazione dalla Sicilia alla Liguria, dalla Sardegna al Lago di Garda, con le sue tipiche “limonaie”, accompagnati dai tesori della tradizione agricola italiana e dai loro profumi. Arricchiranno la fiera le collezioni di due vivai di Pescia (PT), tramandati di generazione in generazione: il vivaio Oscar Tintori, nato negli anni Sessanta dalla passione del fondatore Oscar di fare margotte dalla pianta di limone toscano che ricopriva il podere di famiglia, e Agrumi Lenzi, che dal 1985 produce piante in vaso e ha raggiunto oltre 300 varietà coltivate. Ancora, parteciperanno Piante Faro, avviato 45 anni fa all’ombra dell’Etna, e Davide Chiaravalli che, in 18 anni di attività, ha dato vita a una collezione con 140 varietà, tra cui il Citrus limonimedica florentina, il limone cedrato fiorentino, riconosciuto già dai naturalisti del Seicento come il “limone più odoroso e soave”.

Si svolgeranno poi degustazioni guidate di spremute e presentazioni di ricette a base di agrumi proposte dall’Associazione Gusto di Campagna di Catania, laboratori di canditura di agrumi a cura dell’antica Confetteria Pietro Romanengo di Genova, speciali percorsi didattici “Dal seme al frutto” tenuti dall’Azienda OPAC Campisi di Siracusa e percorsi sensoriali a cura della consulente d’arredo olfattivo Francesca Giuffrida, oltre a divertenti laboratori creativi per bambini.

Saranno organizzati incontri: sabato 16 alle ore 16.30 Giuseppe Barbera presenterà il suo libro Tuttifrutti: viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei, tra scienza e letteratura (ed. Aboca); domenica 17 alle ore 12 è in programma una tavola rotonda su “Le buone pratiche della tenuta di un agrumeto” – moderata da Giuseppe Barbera – a cui presenzieranno alcuni dei più virtuosi vivaisti, coltivatori e agronomi italiani; alle ore 15 incontro con Vicente Todolì, Direttore Artistico della Fondazione Pirelli Hangar Bicocca e “padre” della Todolì Citrus Foundation di Palmera, il più grande vivaio di agrumi di Spagna. Il curatore descriverà il progetto, nato dall’idea che gli agrumi sono come opere d’arte, che si è concretizzato in una collezione di 400mila piante tra cui molte varietà di incroci come il limquat (lime e kumquat, il mandarino cinese) e il ku-cle (kumquat e clementino). Infine alle ore 16.30 conferenza su “Il Giardino Donnafugata di Pantelleria” con Salvatore Gabriele, Presidente del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”, e Josè Rallo, proprietaria dell’Azienda Vinicola Donnafugata. Modererà Giuseppe Barbera.

Sabato 16 dalle ore 18 alle 21 presso la caffetteria della villa sarà possibile assaggiare originali cocktail a base di agrumi e votare il migliore nell’ambito di un Concorso per giovani Barmen in collaborazione con AIBES – Associazione Italiana Barmen e Sostenitori.

orari: sabato 16, dalle ore 12 alle 19, e domenica 17 febbraio 2019, dalle ore 10 alle 18.

Ingresso alla manifestazione AgruMI: Intero 7 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) e iscritti FAI 4 €.

Ingresso alla manifestazione AgruMI + visita alla villa: Intero 15 €; Ridotto (bambini 4-14 anni) 5 € e iscritti FAI: 4 €.

PROGRAMMA:

Sabato 16 febbraio 2019

Ore 12 – apertura al pubblico

Ore 13.30 – Laboratorio di Canditura di agrumi a cura dell’antica Confetteria Pietro Romanengo di Genova

Ore 14.30 – Degustazione guidata di spremute di agrumi a cura dell’Associazione Gusto di Campagna di Catania

Ore 15.30 – Tra il dire e il fare: ricette di cucina con gli agrumi a cura dell’Associazione Gusto di Campagna di Catania

Ore 16.30 – Presentazione del libro di Giuseppe Barbera, Tuttifrutti: viaggio tra gli alberi da frutto mediterranei, tra scienza e letteratura ed. Aboca

Ore 17.30 – Degustazione guidata di spremute di agrumi a cura dell’Associazione Gusto di Campagna di Catania

Dalle ore 18 alle 21 – Concorso per giovani Barmen a tema agrumi in collaborazione con Aibes – Associazione Italiana Barman e Sostenitori

Ore 19 – chiusura della mostra mercato e della villa. La caffetteria resterà aperta fino alle ore 21.

Domenica 17 febbraio

Ore 10 – apertura al pubblico

Ore 10.30 – Degustazione guidata di spremute di agrumi a cura dell’Associazione Gusto di Campagna di Catania

Ore 11 – Laboratorio di canditura di agrumi a cura dell’antica Confetteria Pietro Romanengo di Genova

Ore 12 – Tavola rotonda Le buone pratiche della tenuta di un agrumeto, modera Giuseppe Barbera, Professore di Colture Arboree dell’Università di Palermo. Interventi di: Paolo Ganduscio, Agronomo di Ribera (AG); Carlo Gargiulo, coltivatore di agrumi della penisola Sorrentina; Davide Chiaravalli, vivaista e collezionista di agrumi di Monza; Francesco Ancona, agronomo dell’O.P. Agrinova Bio 2000 di Acireale (CT); Antonino Aiello, Bio Fabbrica di Ramacca (CT); Mario Faro, Vivai Faro di Giarre (CT)

Ore 14 – Tra il dire e il fare: ricette di cucina con gli agrumi a cura dell’Associazione Gusto di Campagna di Catania

Ore 14.30 – Degustazione guidata di spremute di agrumi a cura dell’Associazione Gusto di Campagna di Catania

Ore 15 – Incontro con Vicente Todolì, Direttore artistico di Pirelli Hangar Bicocca e creatore della Todolí Citrus Foundation di Palmera

Ore 16.30 – Il Giardino Donnafugata di Pantelleria con Salvatore Gabriele, Presidente del Parco Nazionale “Isola di Pantelleria”, Josè Rallo, proprietaria dell’azienda vinicola Donnafugata. Modera Giuseppe Barbera, Professore di Colture Arboree dell’Università di Palermo.

Entrambi i giorni, tutto il giorno:

Laboratori creativi per bambini

Percorso sensoriale a cura di Francesca Giuffrida, Consulente d’Arredo Olfattivo, Catania

Dal seme al frutto, percorso didattico a cura dell’azienda OPAC Campisi di Siracusa

Degustazione di caffè aromatizzato al limone a cura di Salvatore Jaccarino – FAI – Baia di Ieranto (NA)