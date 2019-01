Lo Staff di Village incontra: I Genitori! Lunedì 28 ore 18:30 Campo Sportivo – Vermezzo (MI)

L’ASD Accademia Milanese patrocinata dal Comune di Vermezzo si propone di promuovere l’attività sportiva giovanile avvalendosi della collaborazione di molteplici partners nonchè della collaborazione con alcune associazioni benefiche del territorio. PROMUOVE uno sport sano, attento ai bisogni dei bambini vissuto come momento di aggregazione il cui fine è sia l’apprendimento degli elementi tecnici insegnati nelle scuole calcio sia la consapevolezza che la vittoria non è tutto poichè il calcio è sopratutto un bellissimo GIOCO! Qui si insegna il rispetto e il valore dell’avversario inteso non come nemico ma come compagno di gioco. Accademia Milanese ha l’onore di collaborare con “Village” scuola calcio internazionale il cui intento è formare allenatori preparati all’estero e in Italia e aprire scuole calcio in giro per il mondo. Nel team di “Village” compare Filippo Galli, pluripremiato campione del Milan ed ex responsabile del settore giovanile rossonero, il professor Domenico Gualtieri, docente di Scienze Motorie all’Universita Statale ed Edgardo Zanoli, metodologo. Il centro sportivo di Vermezzo è la struttura scelta da “village” nel Nord Italia in cui verranno svolti i loro corsi per allenatori sia italiani che esteri.

NON sarà la classica scuola calcio ma qualcosa di più, si privilegerà il gruppo, la crescita e l’educazione dei ragazzi. ACCADEMIA MILANESE, tramite notevoli interventi di ristrutturazione che inizieranno nei primi mesi del 2019, porterà a il Centro Sportivo di via Ada Negri a diventare polo di riferimento del Sud Ovest Milanese. Verranno realizzati: -un campo in erba sintetica con relativa copertura per gare a 7 o a 5 giocatori -un campo polivalente con relativa copertura -8 nuovi spogliatoi -un campo regolamentare in erba sintetica con illuminazione a led -2 campi da bocce -un centro medico -una zona gioco per bambini La struttura attualmente vanta: -un campo da calcio a 5 in erba sintetica -un campo regolamentare in erba naturale -un campo a 9 in erba naturale -5 spogliatoi -bar con cucina -sala con vetrate affacciate ai campi da gioco -tribuna coperta affacciata ai due campi principali.

ACCADEMIA MILANESE con il patrocinio del Comune di Vermezzo e in collaborazione con varie associazioni organizza alcuni eventi extracalcistici tra cui:-conferenze sul tema salute alimentazione e sport -“Giornata dello Sport” con decine di realtà sportive della zona coinvolte (19 Maggio 2019 c/o campo comunale “Angelo Moratti”)

-evento Cossfit

-evento cani da salvataggio

ORGANIGRAMMA:

Presidente Nappi Gennaro

Vicepresidente Vitiello Matteo

Direttore Generale Mazzucchelli Francesco

Direttore Sportivo Della Valle Nicola

Segretaria Gregorini Jennifer

CONTATTI:

Telefono segreteria 02/94941707

Direttore Generale 327/9384407

Mail: info@accademiamilanese.it