Sì la Memoria rende liberi, perché cosciente delle aberrazioni dell’uomo

Ricordiamo. Con la forza della conoscenza e della volontà. Perché non si ripeta l’incubo discriminante e l’emarginazione dolorosa della persecuzioni.

La storia dei campi di distruzione dovrebbe venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo.’ (Primo Levi)

‘Accade facilmente, a chi ha perso tutto, di perdere se stesso.’ (Primo Levi)

Se questo è un uomo

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un si o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,

coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli..

Primo Levi sopravvissuto ad Auschwitz, pubblicò “Se questo è un uomo” nel 1947.

Un capitolo si intitola Le parole sono pietre e due sono i termini che Liliana più volte ripete e che si stagliano e si scagliano potenti nere su bianco: stupore e indifferenza. Stupore, la cui definizione è “forte sensazione di meraviglia e sorpresa, tale da togliere quasi la capacità di parlare e di agire” (fonte www.treccani.it). Qui si parla di stupore per il male altrui. Si fa riferimento allo stupore di una ragazzina ingenua davanti agli orrori compiuti da esseri umani, come lei, verso altri esseri umani. Indifferenza, definita come “condizione di chi, in determinata circostanza o per abitudine, non mostra interessamento, simpatia, partecipazione affettiva, turbamento”.

Presentazione volume sulla vita di Liliana Segre “La Memoria rende liberi”

E il sogno ingenuo reciso, di una vita spezzata nel campo di concentramento di Terezin.

La farfalla

L’ultima, proprio l’ultima,

di un giallo così intenso, così

assolutamente giallo,

come una lacrima di sole quando cade

sopra una roccia bianca

così gialla, così gialla!

l’ultima,

volava in alto leggera,

aleggiava sicura

per baciare il suo ultimo mondo.

Tra qualche giorno

sarà già la mia settima settimana

di ghetto:

i miei mi hanno ritrovato qui

e qui mi chiamano i fiori di ruta

e il bianco candeliere di castagno

nel cortile.

Ma qui non ho rivisto nessuna farfalla.

Quella dell’altra volta fu l’ultima:

le farfalle non vivono nel ghetto.” Di Pavel Friedman

nato il 7.1.1921 – morto il 29.9.1944