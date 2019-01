Milano a teatro: la storia dei suoi antichi teatri

Spazio Oberdan – Mercoledì 23 gennaio, ore 21.15 e Lunedì 28 gennaio, ore 19.00

Torna l’associazione non-profit Slow City con la PRIMA della sua ultima produzione: il primo atto della trilogia di film-documentari intitolata “La straordinaria storia degli antichi teatri di Milano, Commedia in Tre Atti e 12 scene”. Conosciuti per alcuni documentari su luoghi e storie di Milano, i documentaristi slow-citizens hanno raccontato la città da un’angolatura insolita, attraverso la storia di alcuni dei suoi teatri più antichi. 12 teatri, alcuni scomparsi da tempo, tutti sorti prima della fine dell’Ottocento, che hanno avuto una storia importante per la città. La trilogia è il racconto di Milano a teatro inteso come edificio architettonico e luogo di aggregazione dove si svolge la vita della città. Attraverso immagini del passato, documenti, cronache giornalistiche, memorabilia, aneddoti, tradizioni, particolari curiosi vengono ricostruiti momenti di vita cittadina che restituiscono l’immagine di una Milano dinamica, curiosa, sorprendente e ironica.

In questo primo film, o “Atto” della trilogia, sono presentati quattro teatri: il Teatro alla Scala, tempio della lirica e luogo-simbolo di Milano; il Teatro Manzoni (operativo dal 1872 al 1943, oggi scomparso), che veniva definito “la Scala della prosa”; il Teatro Milanese, luogo per eccellenza della cultura dialettale milanese, anch’esso scomparso; il Teatro Fossati che, passando attraverso numerose vicissitudini, è uno dei teatri più longevi di Milano. Cinque appassionati di storie milanesi conducono a teatro; tre attori – Anna Goel, Roberto Marelli e Andrea Lopez – impreziosiscono il racconto e riportano alla ribalta l’essenza del teatro: la magia della recitazione. Regia di Marco Pascucci

INGRESSO GRATUITO fino ad esaurimento posti – Durata: 90’

Piazza Oberdan, V.le Vittorio Veneto, 2m(MM1, tram n. 9)

Info Slow City- Via A. Stoppani 4 www.slowcity.it