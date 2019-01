Milano: Gelmini, sindaco Lega? Troviamo un’occasione d’incontro. Oggi è prematuro

La porta è aperta, ma per dialogare. I toni tassativi di Salvini in risposta all’autocandidatura di Sala nelle prossime elezioni del Sindaco, solleticano qualche perplessità sul metodo. L’intenzione di Matteo Salvini di voler dare a Milano un sindaco della Lega “è una legittima richiesta ma mi pare un po’ prematura”. Questo secondo la coordinatrice lombarda di Forza Italia Mariastella Gelmini. “Milano non è e abituata a uomo solo a comando ma ad un gioco di squadra” ha commentato Gelmini a margine del primo incontro di Piattaforma Milano, al Teatro Franco Parenti, proprio in vista delle comunali del 2021. “Non ho difficoltà a valutare tutte le candidature che ci saranno sul tavolo – ha aggiunto – ma oggi è più il momento di costruire insieme la ricetta per Milano. È il momento dell’ascolto e del coinvolgimento, ed è arrivato il tempo che il centrodestra si riunisca anche a Milano, come già in Regione Lombardia e nei tanti comuni dove governiamo”.

“Troviamoci per un momento di confronto. Poi penseremo alla figura più adatta per guidare questa città”, il suo appello finale alle forze di centrodestra. UN confronto che tenga conto di una mediazione importante per una scelta ottimale

