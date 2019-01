Antiracket e Antiusura: a Milano prima sede nazionale, in via Gallarate

“La giornata di oggi (ieri ndr) è da considerarsi molto importante. – ha dichiarato Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia – Si è infatti tenuta l’inaugurazione della prima sede italiana, riconosciuta dal Ministero dell’Interno, dell’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura, che sarà attiva in via Gallarate 32 a Milano. Nei giorni scorsi ho ricevuto uno studio fatto da Eupolis, la società partecipata da Regione Lombardia, i cui dati sono preoccupanti. La Mafia straniera incide circa il 50% dei reati di racket in Lombardia. Le Forze dell’Ordine come sempre stanno facendo il loro dovere ed anche noi dovremo affrontare questo fenomeno preoccupante. Finalmente a Milano arriva questa Associazione, ed io sarò sempre al fianco di chi combatte ogni genere di mafia.”

“Purtroppo molte persone ci chiamano ma non denunciano, il che rende tutto molto complesso. L’unica cosa per ritrovare dignità e sorriso, da parte delle vittime, e’ denunciare. L’associazione dà l’opportunità ai Commercianti di ritrovare il sorriso e riaprire le loro attività economiche. Possono uccidere un commerciante ma non 100, io sono qui da 25 anni e continuerò ad esserci ancora per molto”, ha aggiunto Paolo Bocedi, presidente Nazionale di SOS Italia Libera.

Oltre a Gianluca Maria Calì, da ieri Presidente della sede dell’Associazione Milanese erano presenti alla cerimonia inaugurale la Vedova Gallo Stampino, medaglia d’oro contro la Mafia; Roberto Malvolti, Presidente di SOS Italia Libera Emilia Romagna; Massimiliano Barbieri, imprenditore e coordinatore nazionale dell’Associazione Nazionale Antiracket e Antiusura.