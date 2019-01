Carlo & Giorgio al Teatro Nuovo il 23 gennaio con “Temporary Show”

Il Veneto, terra di grandi lavoratori, navigatori e ottima cucina, ha dato i natali ad artisti e letterati, scrittori, comici, nascosti dietro una penna o sotto le luci della ribalta.

Il duo veneziano Carlo&Giorgio raccoglie e sintetizza l’eredità di una tradizione che ha sempre trovato nella risata l’antidoto al prendersi troppo sul serio, il fulmine improvviso che squarcia il velo e mette a nudo vizi e virtù di un popolo. Carlo & Giorgio sono un fenomeno di comicità intelligente, originale, immediatamente riconoscibile nel panorama artistico contemporaneo.

Dopo anni in cui nessun artista ha portato fuori regione una comicità veneta colta e non dialettale, Carlo & Giorgio arrivano per la prima volta al Teatro Nuovo con il loro ultimo spettacolo, un’esplosione di divertimento che coglie gli istanti comici del quotidiano, esaltando gli aspetti grotteschi della vita di tutti noi. Campioni di incassi nel Nordest, sono la punta di diamante della comicità Made in Veneto.

Temporary Show (Lo spettacolo più breve del mondo) è divertimento allo stato puro, uno spettacolo originale, intelligente, mai volgare, con cui Carlo & Giorgio approfondiscono la loro capacità di osservare gli umori della vita di tutti i giorni, mettendo a nudo le situazioni più assurde e paradossali in cui ognuno di noi si riconosce.