Silvio Berlusconi ha deciso: “Mi candido alle elezioni europee”

Milano 18 gennaio – Silvio Berlusconi si candida alle elezioni europee. Il leader di Forza Italia lo ha annunciato durante un comizio a Cagliari.

“Il centrodestra unito è un’alleanza vincente in Italia, alle politiche abbiamo vinto ma senza purtroppo raggiungere la maggioranza. È il futuro dell’Italia, dell’Europa e del mondo, perché rappresentiamo le idee liberali. Ho deciso di candidarmi alle elezioni europee per portare la mia voce, per un’Europa da cambiare e una Difesa unita per sedersi al tavolo con le altre potenze mondiali”

“Con la mia conoscenza, le mie esperienze e la mia capacità di convincere – prosegue Berlusconi – penso di poter svolgere un ruolo importante e convincere i cittadini europei affinché possano capire che rischiamo di allontanarci dai valori occidentali” e di essere “dominati da un impero cinese che ha delle convinzioni e dei valori che sono opposti ai nostri”.

Politica italiana e la probabile rottura del Governo “Spero avvenga presto. Questo Governo è qualcosa di innaturale, una vera iattura per tutti noi. Forza Italia ha sempre ricostruito, non attacca la Lega, ma le decisioni portate avanti dal Governo con il consenso della Lega che dissentono dal programma di centrodestra”.