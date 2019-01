Brexit: Lombardia- Regno Unito scambi da 7 mld in primi 9 mesi 2018

Nei primi nove mesi del 2018 tra Regno Unito e Lombardia si è registrato un giro di affari per 6,7 miliardi, il 26,3% di tutto i totale italiano, di cui 3,8 miliardi di export e 2,8 di import.

Nella classifica regionale in testa troviamo Milano con 2,5 miliardi di scambi, seguita da Bergamo e Brescia con oltre 700 milioni. I dati provengono da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e della sua azienda speciale Promos per le attività internazionali, sugli ultimi dati Istat a settembre 2018, realizzata a due anni e mezzo dal referendum sulla Brexit.

A Sondrio (+14,2%) e Brescia (+11,9%) la crescita più consistente. Mezzi di trasporto e macchinari i prodotti più esportati, nell’import spiccano invece i prodotti farmaceutici e chimici. Per il settore manifatturiero Regno Unito è il sesto partner commerciale lombardo.

L’interscambio italiano con il Regno Unito supera i 25 miliardi di euro, 17 miliardi di export e 8 di import. Lombardia prima regione sia per importazioni (35% del totale) che per esportazioni (22,3%), seguita da Emilia Romagna e Veneto per export (rispettivamente 18,3% e 15,4%), Toscana (14%) e Lazio (12,1%) per import. Tra le province prima Milano con 2,5 miliardi seguita da Roma e Torino che superano il miliardo. Vengono poi Bologna, Modena e Vicenza con oltre 800 milioni, Treviso, Bergamo, Brescia e Livorno con 700 milioni. Tra le prime 10, crescono di più Bologna (+20,3%), Brescia (+11,9%) e Modena (+9,8%).

Per le imprese attive all’estero le conseguenze ci saranno per quasi la metà ma saranno ridotte. Le conseguenze, secondo le circa 500 imprese che operano con l’estero sentite da Promos – Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi non saranno rilevanti per la maggioranza degli operatori. C’è però il 40% di chi ha risposto al questionario che si aspetta un calo comunque contenuto e in genere inferiore al 10% del proprio business estero, come conseguenza dei diversi rapporti con le imprese britanniche.