Noto pr della movida di corso Como arrestato con tre etti di coca

Gaetano Mundo, un noto pr della movida milanese, è stato arrestato con 300 grammi di cocaina. L’uomo era già stato arrestato per droga in Veneto nel 2011 durante un trasbordo di stupefacenti tra due barche e ancora nel 2015 a Milano dalla Squadra mobile.

Mundo è conosciuto per i tanti eventi organizzati nei maggiori locali della movida del capoluogo meneghino, come anche negli ambienti dello spaccio. Gli uomini del commissariato Greco Turro, che lo stavano monitorando da mesi, a dicembre hanno scoperto che con una Yaris grigia con targa tedesca faceva spesso la spola tra corso Como e la sua abitazione di via Livraghi.

Proprio qui sabato sera lo hanno fermato mentre saliva in auto, trovandogli nascoste negli slip 31 palline termosaldate di cocaina, mentre altri sacchetti sono stati scoperti in casa per un totale di 300 grammi di sostanza.

Secondo quanto hanno appurato gli investigatori, le sue basi erano piazza XXV Aprile e corso Como.