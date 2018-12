Home Cucine a Matera, capitale europea della cultura 2019.

Il giorno 26 Novembre 2019 a Palazzo Lanfranchi a Matera si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Open Future”. Un progetto nato da Confindustria e Fondazione Matera-Basilicata 2019 che volge lo sguardo al futuro dove 50 imprese da tutto il territorio nazionale porteranno il loro patrimonio di idee, tecnologia, buone pratiche creando un ponte tra impresa e territorio. L’obiettivo è mostrare come queste relazioni portano benefici e creano innovazione, cultura e creatività facendo da volano sia per l’impresa stessa sia per il territorio.

Una platea di imprese che vanno dal settore farmaceutico al settore turistico fino alle imprese più tradizionali come quelle alimentari e del settore arredamento.

Cinquanta piccole e medie imprese appartenenti a Confindustria saranno quindi protagoniste, a rotazione, negli spazi della Fondazione Matera-Basilicata 2019 in Via La Vista dove potranno farsi conoscere e mostrare le proprie capacità e particolarità durante tutto l’anno.

Le aziende partecipanti sono Amarelli(liquirizia), Antonino De Simone(lavorazione corallo), Assostistema Confindustria (Lavorazioni industriali), Confindustria Belluno Dolomiti(manifatturiero), Blulink (software house), Bper (credito), Cosberg spa (meccatronica),Current (servizi alle imprese), B Hub factory (start up imprese creative), Unindusria-D-Hub studios (doppiaggio), Diaser (edilizia ecologica), DiSys srl (sistemi di visione artificiale), Exprivia Italtel (tecnologia digitale), Fondazione Bracco (qualità della vita), Lungarotti (viticoltura), Fondazione Giuseppina Mai (promozione ricerca), Granoro (alimentare), AT Angelo Toma (Gruppo Tessile), Happy Network (promozione imprese giovanili), Home (cucine), Consea (consulenza ambientale), Irigom (riciclaggio), Itd Solutions (trasformazione digitale), Itel (ingegneria per sanità), IWT (bioeconomia), Keyline (chiavi), Mas (architettura e ingegneria), Mirvita (vitivinicolo), My Smart (innovazione manifatturiero), Novartis (farmaceutico), Opera della Primaziale Pisana (restauri), Punto rec studios (comunicazione multimediale),Readazione (marketing editoria), Saccon gomme (pneumatici), S.A.M (alimentare), Sun film group (audiovisivi), Xenia (gestione documentale).

Tra le imprese selezionate c’è Home Cucine, impresa del settore legno-arredo specializzata in cucine componibili. Questa impresa di Cison di Valmarino (TV) porta un progetto culturale al tempo stesso di recupero della tradizione storica. Ha partecipato infatti al recupero di una importante luogo sacro del suo territorio: la foresteria dell’Abbazia di Santa Maria a Follina (TV). Una costruzione cistercense e precedentemente benedettina del 1200.

Il recupero ha permesso l’inizio di un turismo religioso e culturale che permetterà l’inizio di varie attività che faranno risorgere la vita in zone che sono a rischio di abbandono.

Un volano per l’economia del territorio che parte proprio dalla cultura, dall’arte dall’amore per il territorio stesso.

