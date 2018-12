MUSEONATALE dal 26 al 31 dicembre 2018 e dal 2 al 6 gennaio 2019

Attività speciali dalle 9.30 alle 18.30 al

Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia



Da mercoledì 26 a lunedì 31 dicembre e da mercoledì 2 a domenica 6 gennaio il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia sarà aperto con orario festivo (chiuso lunedì 24 e martedì 25 dicembre e martedì 1 gennaio) e una grande offerta di attività per adulti e bambini.

Le attività dei laboratori e le mostre temporanee sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.



Nell’i.lab Genetica, i bambini a partire da 7 anni e adulti potranno costruire una micro-serra da appendere all’albero di Natale, per osservare come si sviluppa una piccola pianta e di cosa ha bisogno per crescere. Mentre nell’i.lab Chimica, mescolando maizena, acqua e colla, potranno creare divertenti oggetti dalle diverse consistenze. Nell’i.lab Alimentazione, scopriranno come la scienza sia nascosta nelle ricette dei dolci e proveranno a trasformare una palla di ghiaccio in un meraviglioso oggetto artistico.

Nella Tinkering Zone, adulti e bambini a partire da 8 anni potranno realizzare una grande reazione a catena per aprire un pacchetto con un regalo speciale.

Nell’i.lab Area dei Piccoli, i bambini da 3 a 6 anni potranno giocare con luci, ombre e musica per costruire una grande scena natalizia. In alcune giornate i più piccoli potranno partecipare anche a speciali visite guidate nell’Area Spazio. Altre attività interattive saranno proposte a rotazione nell’i.lab Leonardo e nell’i.lab Bolle di sapone.

Il 29 e 30 dicembre e il 2 gennaio i ragazzi dagli 8 ai 12 anni potranno partecipare a un workshop di coding, in cui realizzeranno un vero videogioco a tema spaziale. Adulti e ragazzi potranno giocare al nuovo titolo “Starlink: Battle for Atlas”. Non mancheranno le mostre temporanee, come l’esposizione di auto e moto d’epoca Le forme della velocità e la sfilata di arte e scienza Leonardo da Vinci Parade in cui i modelli leonardeschi si accostano agli affreschi del XVI secolo della Pinacoteca di Brera.

Giovedì 27 e venerdì 28 dicembre, mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio i bambini da 6 a 10 anni potranno partecipare ai Campus giornalieri trascorrendo “Una giornata al Museo” senza i genitori, tra visite animate e attività nei laboratori interattivi. Scegliendo fra tante proposte nuove, potranno scoprire in modo inedito le collezioni del Museo (www.museoscienza.org/ attivita/giornata-al-museo/ ).

Programma dettagliato delle attività del Museo (mostre temporanee, visite guidate, laboratori interattivi) all’indirizzo http://www.museoscienza.org/ attivita

Alcune attività sono prenotabili online fino al giorno precedente, acquistando il biglietto su museoscienza.bestunion.com. Le attività sono prenotabili all’ingresso il giorno della visita, fino a esaurimento posti. Massimo 1 attività al giorno per persona. Tutte le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso salvo dove diversamente indicato.



Giorni e orari di apertura: da martedì a venerdì: 9.30 – 17 | sabato e festivi 9.30 – 18.30. Dal 26 dicembre al 6 gennaio 9.30-18.30.

Chiuso 24, 25 dicembre e 1 gennaio.

Biglietti d’ingresso intero 10,00 € | ridotto 7,50 € per bambini e giovani da 3 a 26 anni; persone oltre i 65 anni; gruppi di almeno 10 persone; giornalisti in visita personale dietro presentazione del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti in corso di validità e compilando il form di accredito; docenti delle scuole statali e non statali; convenzioni | speciale 4,50 € per gruppi di studenti accompagnati dall’insegnante previa prenotazione.

Ingresso gratuito per: visitatori disabili e accompagnatore, bambini sotto i 3 anni; giornalisti che stanno realizzando un servizio sul Museo, accreditati in precedenza.

Visite guidate al sottomarino Enrico Toti

www.museoscienza.org | info@museoscienza.it | T 02 48 555 1