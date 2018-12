Polizia di Stato: concorso per 80 commissari

Come ogni anno anche per il 2019 il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per il conferimento di ottantaposti di commissario della Polizia di Stato. I requisiti minimi per l’ammissione al concorso sono: cittadinanza italiana; godimento dei diritticivili e politici; possesso delle qualità morali e di condotta; possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale etc. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: prova preselettiva; accertamento dell’efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; due prove scritte e una prova orale. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, quindi entro il … continua a leggere

