AssicuraMI, anche nel 2019 attivo il servizio di rimborso alle vittime della criminalità

È stato rinnovato per il 2019 AssicuraMI, il servizio di rimborso in favore delle vittime della criminalità riservato ai cittadini over settanta residenti a Milano con reddito fino a 30mila euro.



A fronte di furti, anche con destrezza, rapine, scippi e truffe, AssicuraMi offre un rimborso fino a mille euro per spese sanitarie in seguito a traumi, fino a cinquecento euro per spese legali sostenute in caso di costituzione di parte civile contro gli autori di reato, per spese per rifacimento documenti e acquisto oggetti personali (ad esempio occhiali da vista o cellulare) sottratti a seguito di furto, rapina, scippo oppure rimborso del denaro sottratto. Il servizio prevede anche un rimborso fino a trecento euro per spese di sostituzione di serrature, porte e finestre in seguito a furto in casa.

Per maggiori informazioni sul servizio offerto dal Comune e le modalità per richiedere il risarcimento è possibile telefonare al numero 02 884 56893 della Polizia locale, linea dedicata attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Per ottenere il sostegno è importante presentare regolare denuncia dell’accaduto entro 7 giorni alle Forze dell’ordine, conservare i giustificativi delle spese sostenute per i danni subiti e avere un reddito annuo lordo personale fino a 30mila euro. Per aprire la pratica di sinistro occorre contattare il Settore Sicurezza, Coesione sociale, Protezione civile per l’invio dei documenti al numero di fax 02 884 56605 o all’indirizzo di posta elettronica: pl.areerischio@comune.milano.it.

